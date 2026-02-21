El "pequeño Kanté" irrumpe con fuerza en la cantera del Real Madrid

En la inagotable cantera del Real Madrid, conocida mundialmente como La Fábrica, hay un nombre que empieza a repetirse con fuerza en Valdebebas: Moctar Cherif Acacio Fofana Mesie Eyegue (Alcalá de Henares, 2009), más conocido como Cherif. Un centrocampista al que muchos ya apodan el “pequeño Kanté”, por su asombrosa capacidad física y su voracidad defensiva, en clara referencia a N'Golo Kanté. Y no es una comparación gratuita.

Un perfil físico y competitivo fuera de lo común

Cherif es intensidad pura. De esos jugadores que parecen multiplicarse en el campo. Sus registros físicos son una auténtica barbaridad: cerca de un kilómetro recorrido a alta intensidad por partido, una cifra que en fútbol formativo roza lo extraordinario.

Pero no se trata solo de correr mucho. Se trata de correr bien.

Potente en el choque

Explosivo en los primeros metros

Rápido en transiciones

Fuerte en el duelo aéreo

Incansable en la presión

A eso se suma una lectura de anticipación muy avanzada para su edad. Detecta líneas de pase antes de que el rival ejecute. Se perfila bien. Llega antes. Roba… y juega siempre rápido. Porque otra de sus grandes virtudes es lo que hace inmediatamente después de recuperar.

Cherif no es solo un recuperador. Es un generador de ventajas tras robo. Siempre ofrece una solución tras pase. Siempre juega con intención. Siempre acelera el ritmo. Emplea la conducción para deshacerse de situaciones comprometidas, especialmente en espacios intermedios, y un tackle limpio, agresivo pero medido. Esa combinación de robo + salida vertical lo convierte en un centrocampista tremendamente moderno en el fútbol de hoy en día. En un fútbol cada vez más dinámico, su perfil encaja perfectamente.

De México Paracuellos y RSD Alcalá a La Fábrica

Antes de aterrizar en el Real Madrid, Cherif pasó por el México Paracuellos (Cadete Superliga) jugando más de 2.300 minutos y anotando 3 goles, y por la RSD Alcalá, donde ya dejó señales claras de su potencial. Su crecimiento fue tan evidente que terminó llamando la atención del club blanco, que decidió incorporarlo a su estructura formativa. Hoy, por edad, tiene ficha de Juvenil C, pero compite habitualmente en el Juvenil B (Liga Nacional), donde está siendo uno de los jugadores más destacados del equipo. Un paso por delante en su progresión natural.

Además:

Ha debutado con el Juvenil A, el escalón más alto del fútbol formativo.

Se espera que tenga mayor protagonismo de aquí a final de temporada.

Entrenó con el Castilla cuando el filial estaba dirigido por Álvaro Arbeloa, una señal inequívoca de la confianza que genera dentro del club.

Ese tipo de experiencias no se conceden a cualquiera.

Cherif, canterano del Real Madrid. / REAL MADRID

Uno de los grandes proyectos de La Fábrica

En Valdebebas hablan de él como uno de los mejores proyectos de la cantera en los últimos años. Y no solo dentro del club: también está en el radar de la selección española en categorías inferiores, donde su perfil físico y competitivo encaja a la perfección con el fútbol moderno que se exige a nivel internacional.

Lo que más seduce del "28" no es solo lo que ya es, sino lo que puede llegar a ser. Tiene: motor, mentalidad competitiva, capacidad de impacto defensivo, transición ofensiva inmediata, registros físicos diferenciales... y lo más importante: margen de mejora.

Las comparaciones con N’Golo Kanté ayudan a definir su estilo, pero Cherif tiene identidad propia. Es más que un clon físico o táctico. Es un centrocampista total en formación, con ADN competitivo y una proyección que invita al optimismo.

Noticias relacionadas

En una cantera histórica como la del Real Madrid, donde cada año emergen talentos, no es fácil destacar. Y Cherif lo está haciendo.