El Parque de Atracciones arranca temporada este sábado y el Parque Warner la próxima semana, el 28 de febrero

El Parque de Atracciones de Madrid arranca temporada este sábado y el Parque Warner la próxima semana, el 28 de febrero, ha informado la empresa gestora en un comunicado.

La oferta de ambos parques regresa con "encuentros exclusivos con personajes y propuestas diseñadas para disfrutar en familia o entre amigos, consolidándose un año más como destinos imprescindibles de ocio en la Comunidad de Madrid".

El Parque abre sus puertas este sábado. Repartidas en sus cuatro áreas temáticas, los visitantes podrán disfrutar de atracciones para los más atrevidos con Abismo o Tarántula en la zona de Maquinismo, experiencias únicas en Tranquilidad y Naturaleza, así como opciones para los más pequeños en Nickelodeon Land.

Además las familias podrán conocer a Bob Esponja, Calamardo o a los protagonistas de La Patrulla Canina" e incluso visitarán la Piña de Bob Esponja, uno de los lugares más queridos del Parque. Para quienes buscan emociones fuertes, The Walking Dead Experience continuará abierto esta temporada, donde el suspense y la adrenalina están garantizados.

Parque Warner Madrid abrirá sus puertas el 28 de febrero y lo hará con el Mes de los Superhéroes, que se prolongará hasta el 5 de abril. Durante estas semanas temáticas, el parque se transforma en un universo de acción donde los fanáticos de DC podrán vivir experiencias únicas junto a los superhéroes y supervillanos más emblemáticos.

Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de cerca a algunos de los personajes más icónicos del Universo DC. Superman, Wonder Woman, Batman, Flash, Joker, Harley Quinn y muchos otros Superhéroes y villanos se darán cita en el parque para compartir fotografías y momentos únicos con los visitantes.

Entre las actividades de este mes especial del parque está la academia de entrenamiento de DC Superheroes in training, donde los niños de 6 a 12 años podrán aprender los trucos y habilidades para combatir el mal contra los villanos más poderosos de Gotham.

El broche de la jornada lo pondrá el desfile especial de DC Universe que recorrerá el parque todas las tardes con los superhéroes míticos y Looney Tunes. Además sus zonas temáticas, Hollywood Boulevard, DC Superheroes World, Movie World, Old West Territory y Cartoon Village, se preparan para que los visitantes vivan un día de película.

Durante esta temporada, Repsol y Parque Warner continúan la colaboración que iniciaron en 2025 para cubrir todo el suministro energético de Parque Warner Madrid con electricidad y gas natural con garantías de origen y combustibles de origen cien por cien renovable.