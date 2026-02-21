TRAGEDIA
Muere un trabajador de una subcontrata de Adif en el mantenimiento de la línea del AVE Madrid-Barcelona
Los hechos se han producido en el entorno de la estación de Calatayud (Zaragoza) en la madrugada de este sábado y se investigan como un accidente laboral
Un trabajador de una subcontrata de Adif de unos 60 años ha fallecido en la madrugada de este sábado, por causas que se desconocen por ahora, mientras realizaba operaciones de mantenimiento nocturno en la línea del AVE, en el entorno de la estación de tren de AVE de Calatayud (Zaragoza).
Según han confirmado fuentes de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y de la Policía Nacional, el trágico suceso se ha producido en torno a las 6 de la madrugada y se investiga como un accidente laboral, ya que el fallecido se encontraba en su horario de trabajo y desarrollando sus labores habituales con la máquina de gran tonelaje con la que solía trabajar.
Desde el Gobierno de Aragón han indicado que hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos del 061, agentes de la Policía Local de Calatayud, de la Policía Nacional y también técnicos de Adif. Fuentes policiales han explicado que el trabajador ha ido a manipular la máquina y allí ha fallecido. No había testigos. El cuerpo ha sido encontrado en la vía y por el momento se desconocen las causas de la muerte. Hasta la zona de los hechos se está desplazando ahora un inspector de trabajo para investigar lo sucedido.
Asimismo, el cuerpo será trasladado para practicársele la autopsia para determinar las causas del fallecimiento. Mientras continúe la investigación como accidente laboral, la máquina de gran tonelaje estará precintada por orden policial.
Según fuentes sindicales, el fallecido trabajaba para la empresa Azvi, subcontrata de Adif dedicada al mantenimiento de líneas ferroviarias.
- Metro de Madrid pide civismo a los viajeros por una costumbre muy extendida: 'Viajarás con seguridad
- La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia
- Una joya escondida del patrimonio madrileño abre sus puertas: la Casa Palazuelo invita a conocer sus estancias en una visita guiada
- Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
- El Viso se rebela contra el 'Pentágono' que prepara Defensa en Madrid: 'Menoscaba las condiciones de vida de los vecinos
- Adrián, el madrileño de 39 años que lucha por su vida en una UCI de Tailandia: su familia pide ayuda para traerle de vuelta
- Quién es Antonio Domingo Ayuso, el nuevo director general de la Policía Municipal de Madrid
- Expulsan a Emilio Delgado de la Asamblea de Madrid tras enfrentarse a Vox por llamarle 'extrema derecha