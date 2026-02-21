Mascaradas medievales de Galicia, Asturias y Zamora recorren las calles más emblemáticas de Madrid

Las calles más emblemáticas del centro de Madrid han acogido este sábado el I Desfile de Mascaradas, organizado por la Unión de Casas Regionales de Madrid (UNCAREMA) en colaboración con la junta municipal, que ha contado con la participación de entidades gallegas, asturianas y zamoranas.

En concreto, el pasacalles ha sido protagonizado por la Agrupación Artística Gallega Rosalía de Castro del Centro Gallego de Madrid, el Centro Asturiano de Madrid y la Casa Regional de Zamora en Madrid, y clausurado por el concejal de Centro, Carlos Segura, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las mascaradas son manifestaciones festivas de origen medieval e incluso prerromano, en algunos casos, ligadas al ciclo del invierno, al cambio de estación y a la renovación simbólica de la comunidad. En ellas, personajes enmascarados, atuendos rituales, sonidos, gestos y movimientos cargados de significado conforman un lenguaje cultural que en la actualidad se reivindica como "patrimonio vivo, dinámico e identitario".

El desfile ha comenzado a mediodía en la plaza de Isabel II y ha recorrido algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad como la calle de Felipe V, la plaza de Oriente, la calle de Carlos III, la calle del Arenal, la Puerta del Sol, la calle de la Montera y la calle de San Alberto, hasta culminar en la plaza del Carmen.

La jornada continuará entre las 16 y las 18 horas, con la presencia de las mascaradas en distintas plazas del distrito "para reforzar la cercanía con vecinos y visitantes". La Agrupación Artística Gallega Rosalía de Castro estará en la plaza de Santa Ana; el Centro Asturiano de Madrid, en la de San Ildefonso, y la Casa de Zamora en Madrid, en la plaza de Pedro Zerolo.

En estos espacios, el público podrá interactuar con los personajes y apreciar de cerca sus vestimentas y simbolismo, convirtiendo la experiencia "en un auténtico encuentro entre la ciudad y la tradición".