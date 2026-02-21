El Madrid se disuelve en Pamplona y pone en bandeja al Barça el liderato de LaLiga

El Real Madrid de Arbeloa recuperó el liderato, casi de forma inesperada, el pasado lunes tras la derrota del Barça en Montilivi. Los blancos volvían a ocupar la primera plaza del campeonato nacional, desde que lo hicieran por última vez bajo las órdenes de Xabi Alonso. Afrontaban los madridistas una prueba de fuego este sábado en El Sadar, con el cometido de reforzar el puesto de líder. Uno que dependerá del resultado blaugrana tras el tropiezo de los blancos en el templo rojillo. Solo Vinicius compareció en un pobre partido de los blancos, que vuelven a ofrecer una de cal y otra de arena, tras el triunfo meritorio en Lisboa de esta misma semana.

Budimir no perdona desde los once metros

Recurrió Arbeloa a los menos habituales en la zaga defensiva de los blancos. Los problemas en forma de lesión siguen siendo el deber de los blancos en la temporada. Anta le última recaída de Hujisen, Arbeloa dio la oportunidad a Alaba y Carvajal en la defensa madridista. El lateral de Leganés recuperó la titularidad cinco meses después, y tras unas semanas especialmente convulsas para el capitán blanco. Hoy sin Trent y con Valverde en el centro del campo, el héroe de ‘La Decimoquinta’ recuperó sensaciones de cara al tramo decisivo de la temporada, donde se espera su mejor versión.

El conjunto osasunista condenó al equipo blanco en la segunda jugada. Todas las pelotas divididas cayeron del lado de los rojillos. Budimir firmó la mejor ocasión de los locales en el primer acto. Primero, mediante un remate con la colaboración de Carreras y después a través de un testarazo que se estrelló en el palo de la portería que defendía Thibaut Courtois. En la tercera ya no perdonó el croata, forzando un penalti que él mismo acabaría por convertir. Budimir engaño al arquero belga en uno de esos penaltis propios de la era VAR.

Un Madrid falto de ideas fue incapaz de meter miedo al conjunto de Alessio Lisci, que desde el área técnica de El Sadar veía con buenos ojos el trabajo de los suyos. Al contrario que Arbeloa, visiblemente preocupado y con el liderato de la competición en juego. El Madrid pasó desapercibido en una primera mitad donde el equipo de Arbeloa pasó sin pena ni gloria ante el empuje osasunista.

Raúl García condena al Madrid

Buscó Arbeloa agitar el encuentro por medio de Trent y Brahim a la salida de vestuarios. El inglés venía de ser uno de los más influyentes en el encuentro ante la Real Sociedad y el ultimo compromiso europeo ante el Benfica. Al igual que en los últimos encuentros, el equipo mejoró con su presencia. El técnico italiano hizo lo propio, con la entrada de Raúl García y Abel Bretones. El respetable del estadio osasunista despidió con honores a Budimir, héroe local en la tarde-noche de este sábado.

Avisó Mbappé en el minuto 70 de partido, por medio de un derechazo a la escuadra de Herrera. El francés, que partía en posición antirreglamentaria, gozó de la mejor ocasión de los blancos hasta el momento. La oportunidad del francés fue el preludio de lo que se vendría minutos después. Una incursión de Valverde por el costado izquierdo sirvió para asistir a Vinicius, que remataba a bocajarro para poner el primer tanto de los blancos. Con 20 minutos aún por disputar, el equipo de Arbeloa consiguió empatar un encuentro que no pintaba especialmente bien. Era el tercer partido consecutivo para el brasileño viendo puerta, que ha arrancado el 2026 de la mejor manera posible.

La entrada de Gonzalo hacía indicar los planes de Arbeloa. Los blancos se lanzaron en busca de los tres puntos con Vinicius, Mbappé, Brahim y el propio canterano sobre el césped de El Sadar. El empuje de los blancos no se tradujo en el marcador. Sí lo hizo Raúl García, que desató la locura en el estadio osasunista. El delantero español recortó ante Asencio y definió al palo largo de la portería de Courtois para dar la victoria a Osasuna con revisión de VAR incluida. Unos días después, los de Arbeloa tiran por tierra el favor del FC Barcelona y el liderato vuelve a estar en el aire.