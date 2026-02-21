La Justicia madrileña avala que los herederos cobren el complemento por maternidad aunque el pensionista no lo pidiera en vida

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reconocido que las herederas de un pensionista de Clases Pasivas tienen derecho a percibir el complemento por maternidad pese a que el causante nunca lo solicitó mientras vivía.

La resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, permite a las herederas recuperar 4.439 euros, correspondientes al 5% de la pensión desde la fecha de jubilación hasta el fallecimiento, además de la condena en costas impuesta a la Administración.

La Administración había rechazado la reclamación con el argumento de que si el pensionista no pidió el complemento, no existía derecho alguno que pudiera transmitirse. Pero el tribunal señala ahora que el complemento no es "una prestación autónoma ni un derecho personalísimo, sino un elemento accesorio integrado en la propia pensión desde el momento en que ésta se reconoce".

La Sala declara que las hijas y la viuda pueden reclamar las cantidades devengadas desde la fecha de jubilación hasta el fallecimiento del causante, con las correspondientes actualizaciones, y además impone a la Administración el pago de las costas del procedimiento.

La sentencia resulta especialmente relevante porque muchos pensionistas varones de Clases Pasivas no solicitaron el complemento tras la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo que reconoció que también les correspondía.

El tribunal además rechaza otro de los obstáculos habituales en este tipo de procedimientos: la exigencia de una aceptación formal de herencia. Considera que la propia reclamación administrativa y judicial constituye un acto inequívoco de aceptación tácita, cerrando así la puerta a una objeción meramente formal.

Desde Unive Abogados opinan que esta resolución supone "un punto de inflexión en la interpretación del complemento por maternidad en el ámbito de Clases Pasivas".