Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pentágono del VisoLínea 6 MetroLa Oficina de VillaverdeViolencia de géneroTelechaperoEmilio DelgadoDirector de la Policía MunicipalAntonio Domingo AyusoJorge Blass
instagramlinkedin

SUCESOS

Un hombre de 33 años, herido grave al recibir dos puñaladas por la espalda en Latina

La Policía Nacional investiga los hechos, ocurridos en la avenida del Padre Piquer

Un vehículo y una carpa del SAMUR

Un vehículo y una carpa del SAMUR / Matias Chiofalo / Europa Press

Europa Press

Madrid

Un hombre de 33 años ha resultado herido de gravedad por arma blanca este viernes por la noche tras ser atacado por la espalda en la avenida del Padre Piquer, a la altura del número 3, en el distrito de Latina.

Fuentes de Emergencias Madrid han informado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido poco después de las 21.45 horas. Al lugar de los hechos se han desplazado sanitarios del Samur-Protección Civil, que han atendido al herido en la terraza de un bar.

El afectado presentaba dos heridas penetrantes por arma blanca en la espalda. Tras estabilizarlo, ha sido trasladado en estado grave al hospital Clínico San Carlos de Madrid, escoltado por la Policía Municipal.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional también ha colaborado y, posteriormente, ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL