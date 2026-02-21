SUCESOS
Un hombre de 33 años, herido grave al recibir dos puñaladas por la espalda en Latina
La Policía Nacional investiga los hechos, ocurridos en la avenida del Padre Piquer
Europa Press
Un hombre de 33 años ha resultado herido de gravedad por arma blanca este viernes por la noche tras ser atacado por la espalda en la avenida del Padre Piquer, a la altura del número 3, en el distrito de Latina.
Fuentes de Emergencias Madrid han informado a Europa Press que el aviso del suceso se ha recibido poco después de las 21.45 horas. Al lugar de los hechos se han desplazado sanitarios del Samur-Protección Civil, que han atendido al herido en la terraza de un bar.
El afectado presentaba dos heridas penetrantes por arma blanca en la espalda. Tras estabilizarlo, ha sido trasladado en estado grave al hospital Clínico San Carlos de Madrid, escoltado por la Policía Municipal.
La Policía Nacional también ha colaborado y, posteriormente, ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.
- Metro de Madrid pide civismo a los viajeros por una costumbre muy extendida: 'Viajarás con seguridad
- La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia
- Una joya escondida del patrimonio madrileño abre sus puertas: la Casa Palazuelo invita a conocer sus estancias en una visita guiada
- Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
- El Viso se rebela contra el 'Pentágono' que prepara Defensa en Madrid: 'Menoscaba las condiciones de vida de los vecinos
- Quién es Antonio Domingo Ayuso, el nuevo director general de la Policía Municipal de Madrid
- Expulsan a Emilio Delgado de la Asamblea de Madrid tras enfrentarse a Vox por llamarle 'extrema derecha
- La Inteligencia Artificial pronostica los barrios de Madrid que esperan las mayores subidas de los alquileres este 2026