Hezonja obra el milagro para el Real Madrid y deja a Valencia sin final de Copa

El Real Madrid tiró de épica y fe para acabar con Valencia Basket y convertirse en el primer finalista de la Copa del Rey. En un final de partido que ya es historia del torneo, los blancos firmaron una histórica remontada para acabar imponiéndose al cuadro taronja por 106-108 con una actuación memorable de Mario Hezonja. Al croata no le tembló el pulso cuando más quemaba el balón, y con 106-101 en el marcador, y a falta de 20 segundos, anotó dos triples que sirvieron para darle la vuelta al partido. Hezonja acabó con 25 puntos, dejando sin efecto los 20 de Kam Taylor y los 26 de Jean Montero.

Nadie hubiese sido capaz de imaginar lo que iba a suceder en el Roig Arena durante los primeros 20 minutos de semifinal. El inicio del anfitrión fue inmejorable. Los de Pedro Martínez forjaron un idilio con el aro desde el lanzamiento exterior, y la defensa ante los blancos era tremendamente asfixiante.

Tras un 11-9 de salida para Valencia Basket en el que Gabriel Deck aguantó al Real Madrid, la situación cambió por completo. En un abrir y cerrar de ojos, el cuadro valenciano empezó a acribillar a su rival desde el 6,75, con Jean Montero, Brancou Badio y Josep Puerto como ejecutores que dispararon el marcador hasta el 28-11 gracias a un parcial de 17-2 para los taronja.

Histórico primer cuarto taronja

El Madrid no había comparecido en el partido, y Valencia cerró un brillante periodo con un inapelable 34-16, firmando la máxima anotación en un primer cuarto en toda la historia de la Copa. Tocaba bronca de Sergio Scariolo para reactivar a los suyos (ocho pérdidas en el cuarto inicial) si no querían olvidarse de la final antes incluso del descanso.

Reacción inapelable del Real Madrid

Y la reacción de los blancos fue increíble. Facundo Campazzo por partida doble y Mario Hezonja enchufaron tres triples consecutivos. Además, un acierto de dos del croata culminaba media faena cuando no se habían disputado ni tres minutos de periodo (34-27). Puerto trataba ahora de reactivar a los suyos, pero la flecha del partido tan solo señalaba hacia la dirección del Real Madrid. Usman Garuba también tuvo parte de culpa de la reacción de los suyos, mejorando las prestaciones del equipo en el rebote.

Valencia había perdido garra en defensa y acierto en ataque, y los de Scariolo habían devuelto un primer golpe con un parcial de 2-16. Badio y Kameron Taylor sostenían la ventaja local, mientras que Theo Maledon y Edy Tavares empezaban a aparecer para el cuadro blanco. Los de Pedro Martínez se marcharon a vestuarios con una ventaja de cuatro puntos (54-50) tras encajar los mismos puntos que convirtieron en el cuarto inicial.

No fue capaz Valencia Basket de recuperar la excelencia del primer cuarto, y tras un intercambio de canastas, Hezonja devolvió la iniciativa en el marcador a un Madrid que tan solo había ido por delante en los primeros minutos de semifinal (68-70). Seguían muy inspirados en ataque los de Scariolo gracias a Theo Maledon, mientras que en el anfitrión, la anotación era más coral, liderada por Sergio De Larrea.

Máxima igualdad antes de entrar a la batalla final

Quedaba claro que la exhibición llevada por los dos equipos en cada uno de los dos primeros cuartos iba a ser prácticamente imposible de repetir. Los pequeños detalles empezaban a marcar las diferencias, y tras un tiro libre convertido por Tavares llegó un triple de Matt Costello con el que Valencia entró al último cuarto con una ventaja de dos tantos (79-77).

El último cuarto era solo apto para valientes. Y si alguien no se esconde casi nunca, ese es Jean Montero. El escolta de Valencia se hace llamar 'El Problema', y su arranque de cuarto fue espectacular, con 10 puntos seguidos sin fallo que volvían a distanciar al cuadro de Martínez (92-84).

El Madrid empezaba a tambalearse. Impreciso desde la personal e incapaz de detener a un Montero en ebullición, que le sacó un 2+1 a Campazzo para irse por encima de los 10 puntos (97-86). Quedaban cinco minutos y medio para el bocinazo final, pero el conjunto madridista no estaba dispuesto a rendirse, acercándose al equipo taronja con un triple de Hezonja y una canasta de Tavares (99-94).

Hezonja se viste de superhéroe

Montero y Taylor se dejaron un par de triples cada uno, y al último minuto se entró con un acierto exterior de Hezonja y una sensacional penetración del dominicano de Valencia (103-99). Pero el '8' taronja se había guardado un último truco de magia: 'triplazo' a falta de 20 segundos que obligaba al Madrid a obrar un milagro para no despedirse de la Copa (106-101). Y Hezonja apareció para llevarlo a cabo. Anotó el croata dos triples seguidos, el segundo tras una recuperación que enmudeció al Roig Arena a falta de ocho segundos y tres décimas (106-107).

Montero no logró anotar, y Campazzo lo liquidó desde la personal. 106-108, y el Real Madrid, primer finalista de Copa.