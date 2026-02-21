Las hermanas madrileñas tras el fenómeno Cols, el cómic que baja al Malasaña más profundo: "Nuestro referente es Tintín"

"El mundo del cómic y la ilustración siempre estuvo muy presente en nuestra casa. Ambas dibujamos desde pequeñas y, al ser niñas muy inquietas, nuestros padres descubrieron que era una forma de mantenernos distraídas y no molestar", recuerdan Clara y Olivia Cábez, dos artistas madrileñas —ilustradora y guionista, respectivamente— que acaban de publicar La cara B (Autsaider Cómics, 2026), una novela gráfica que, el pasado sábado, se presentó por todo lo alto en un festival en el que participaron tres de los grupos más interesantes de la escena musical de la ciudad: Miau!, Fantasmage y Sistema de entretenimiento.

"Pensábamos que era más divertido crear un evento conceptual en el que se relacionaran los espacios que aparecían en los cómics y el tipo de ocio que representamos, fuera de las formalidades. Sentíamos que con el nuevo libro no era demasiado disparatado ir un poco más lejos y montar algo con conciertos para hacer más ruido. Al final, poder juntar nuestras dos mayores pasiones, la música y el cómic, era algo que tenía sentido para nosotras y quce, al final, tuvimos la posibilidad de hacer", comentan Clara y Olivia que, con esa exitosa presentación, culminan un camino que comenzó haciendo fanzines autoeditados, continuó con un contrato con una editorial y, entre medias, se vio recompensado con una ayuda del InJuve.

Tres viñetas de 'La cara B'. / CEDIDA

"Entramos en la autoedición un poco influenciadas por los formatos que trabajaban muchos de nuestros referentes. Descubrimos que no era ni muy caro ni muy complicado y fue parte del proceso de experimentación que conllevaba hacer un cómic, pero siempre con el objetivo de que fuera editado de forma profesional", explican Clara y Olivia que lo que nunca imaginaron es que esos fanzines llegarían a manos de los responsables de Autsaider Cómics.

Julia y Clara ganaron el premio a 'Mejor Fanzine' en el Salón del Cómic de Barcelona en 2021. / CEDIDA

"Autsaider era una editorial a la que teníamos echado el ojo tiempo atrás, principalmente como fans de algunos de sus autores, como Kaz, FurilloMagius o Ryan Heska. Cuando nos dieron el premio a Mejor Fanzine en el Salón del Cómic de Barcelona en el 2021, hicieron una pequeña reseña de nuestro segundo volumen, Una noche en el infierno, en la revista Cáñamo. Al ver eso, no tardamos en ponernos en contacto con ellos y, con el tiempo, les presentamos un proyecto". Con el contrato ya firmado con la editorial, Clara y Olivia se encontraron con otra sorpresa: la concesión de una ayuda a la creación del Injuve, que les confirmó definitivamente la calidad y posibilidades de su trabajo. "Recibir la Ayuda Injuve a jóvenes creadores marcó una diferencia en cuanto a la motivación que supone sentir ese apoyo hacia el proyecto. Además, nos ha ayudado a fijar unos plazos marcados por ellos y a llevar un control profesional de gastos, tiempos y resultados. Por último, también nos ha abierto puertas para hablar del proyecto en espacios a los que no habríamos llegado de otra manera".

De Scooby Doo a Johnny Bravo

El resultado de todo ese proceso es La cara B, una novela gráfica que explora en un formato más amplio lo iniciado en los fanzines de Cols, y en la que coinciden todos esos elementos que forman parte del universo de Clara y Olivia. "Nuestro mayor referente es Tintín. Simplemente porque era lo que más nos llamaba la atención de lo que había por casa cuando éramos pequeñas. Luego, al ir creciendo, ampliamos nuestras lecturas. Desde los libros de Emily The Strange de Rob Reger o Eloise de Kay Thompson, pasando por Hannah Barbera, las series de Cartoon Network, hasta llegar a autores más clásicos como Ernie Bushmiller, creador de Nancy, y otros sucesores de Hergé como pueden ser Ted Benoit o Yves Chaland. Todo ello sin dejar de lado al cómic underground nacional, como Ceesepe, Nazario y Max, o los geniales Robert Crumb y Aline Kominsky, de los que beben todos ellos. Además, la estructura narrativa tiene mucho que ver con series como Scooby Doo, Johnny Bravo o las Supernenas, en las que hay tramas con mucha acción, constantes cambios de escenario, muchos personajes secundarios y aventuras planteadas de manera autoconclusiva".

Además de todas esas cuestiones formales relativas al estilo gráfico y a la narración, el universo de Clara y Olivia se caracteriza por estar estrechamente ligado a Madrid, ciudad que Colsina, Cols, y sus amigas recorren mientras se buscan la vida y ensayan con su grupo de garage-punk. "Hemos vivido en diferentes zonas de la ciudad y siempre nos hemos relacionado con gente de todos los barrios. Representar eso en los cómics era una forma de romper estereotipos porque, al final, mucha de la gente que se cría en la ciudad tiene la sensación de que Madrid evoluciona hacia un nivel de vida que está muy lejos de la realidad de la gran mayoría de los que la habitan. En nuestro caso, sentimos que pertenecemos a un grupo social en peligro de extinción y la idea era que no muriera con nosotras", reflexionan Olivia y Clara sobre la ciudad y su escena cultural, especialmente la relacionada con el rock and roll, y que ha sido desplazada por esos otros productos culturales que llenan los grandes recintos y copan la atención de los medios de comunicación.

Una de las páginas de 'Cara B', de Clara y Olivia Cábez. / CEDIDA

"Siempre nos hemos movido por esos circuitos underground y sentíamos que era un universo estético que nuestra generación despreciaba, y de ahí la necesidad de rescatarlo. Éramos conscientes de que nuestros gustos y aficiones no eran compartidos por la mayoría, que el mainstream se lo estaba comiendo todo y al final, gracias a este homenaje, conseguimos conectar con mucha gente con la que compartirlo. Queríamos plasmar que la escena de rock and roll existe y por eso empezamos a contar nuestras historias, que transcurrían en nuestros bares y en las que salían sus camareros. Por otra parte, Madrid es una ciudad muy viva, con muchas opciones, por lo que no solo aparecen bares, si no más localizaciones que nos interesan".

Aunque se encuentran en plena promoción de La cara B y todavía es pronto para hacer planes, Olivia y Clara no descartan seguir explorando el universo Cols, bien reeditando los antiguos fanzines para aquellos que quieran tenerlos o creando nuevas aventuras de Cols y sus amigas. "Trabajar siendo hermanas tiene lo mejor de los dos mundos. Hay momentos en los que es sencillísimo, porque compartimos muchos referentes, gustos e incluso un lenguaje propio de hermanas que nos permite comunicarnos y entendernos perfectamente con muy poco. Un ejemplo de esto es una viñeta de nuestro tercer fanzine Sunday Morning en la que había dos personajes sentados en una barra de un bar. Olivia puso en el guión: Plano Mcfly, en referencia a una escena de Regreso al futuro en la que salen Marty Mcfly y su padre, y Clara ni preguntó a qué se refería e imitó perfectamente el plano. No obstante, hay otras veces que tener tanta confianza y roles familiares tan definidos juega en contra, porque los conflictos saltan de otra manera. En todo caso, nos encanta vivir todas las experiencias que nos están surgiendo juntas, tener nuestro imaginario y desarrollar el universo de Cols de manera compartida porque, aunque una dibuje y otra escriba, las ideas generales suelen venir de conversaciones conjuntas de horas y horas, que es la parte más divertida".