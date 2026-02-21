Los guiños futboleros del chef de un restaurante madrileño al ganar el Sol Repsol

La gala de los Soles Repsol celebrada en Tarragona este lunes dejó muy buenas noticias para tres restaurantes coruñeses. El de Alberto y Gunnen obtuvieron su primer distintivo de este tipo y pasan a formar parte de este selecto club en el que también están en A Coruña Árbore da Veira, Bido (ambos con dos), Omakase, NaDo, Terreo, Salitre y Electic. También dejó la inclusión del Oceánico dentro de los locales recomendados en la Guía.

Además, también dejó otra buena noticia para un chef coruñés, aunque en este caso fue en la capital de España. El restaurante Bancal, comandado por Miguel Vidal, también obtuvo la distinción de 1 Sol de la Guía Repsol. Este está situado en la céntrica calle Serrano de Madrid, en un palacete del barrio de Salamanca.

Miguel Vidal, chef de Bancal, en la fotografía en la que posa con su Sol Repsol / Guía Repsol

Tal y como describe la guía, en este restaurante homenajea a su tierra. "Lo hace a través de carnes, pescados y productos hortelanos que, junto a su equipo, prepara revisando la tradición con un punto de rebeldía", explica la guía. "La apuesta por una cocina de temporada incluye recetas tradicionales con toques viajeros, como demuestra la merluza en caldeirada thai", añaden.

De hecho, en la fotografía distribuida por la Guía Repsol, el propio cocinero hace un pequeño guiño al equipo de su ciudad. Miguel Vidal no dudó en posar para las imágenes oficiales con una pulsera de goma del Deportivo que indica el año de nacimiento del club, 1906.

Además, al recoger el premio en la gala en Tarragona, Vidal salió al escenario con una camiseta de entrenamiento del Dépor, tal y como se puede ver en un vídeo publicado en sus redes por el restaurante. "El lunes fue de esos días que no se olvidan. Nuestro primer Sol Repsol, muchas emociones y celebrando el trabajo de un equipo que es familia", contaron en sus redes sociales.