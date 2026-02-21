Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pentágono del VisoLínea 6 MetroLa Oficina de VillaverdeViolencia de géneroTelechaperoEmilio DelgadoDirector de la Policía MunicipalAntonio Domingo AyusoJorge Blass
instagramlinkedin

OCIO

Los guiños futboleros del chef de un restaurante madrileño al ganar el Sol Repsol

Miguel Vidal no dudó en salir al escenario de la gala con una camiseta del Dépor

Miguel Vidal, chef de Bancal, en la fotografía en la que posa con su Sol Repsol

Miguel Vidal, chef de Bancal, en la fotografía en la que posa con su Sol Repsol / Guía Repsol

Alberto Rivera

A Coruña

La gala de los Soles Repsol celebrada en Tarragona este lunes dejó muy buenas noticias para tres restaurantes coruñeses. El de Alberto y Gunnen obtuvieron su primer distintivo de este tipo y pasan a formar parte de este selecto club en el que también están en A Coruña Árbore da Veira, Bido (ambos con dos), Omakase, NaDo, Terreo, Salitre y Electic. También dejó la inclusión del Oceánico dentro de los locales recomendados en la Guía.

Además, también dejó otra buena noticia para un chef coruñés, aunque en este caso fue en la capital de España. El restaurante Bancal, comandado por Miguel Vidal, también obtuvo la distinción de 1 Sol de la Guía Repsol. Este está situado en la céntrica calle Serrano de Madrid, en un palacete del barrio de Salamanca.

Miguel Vidal, chef de Bancal, en la fotografía en la que posa con su Sol Repsol

Miguel Vidal, chef de Bancal, en la fotografía en la que posa con su Sol Repsol / Guía Repsol

Tal y como describe la guía, en este restaurante homenajea a su tierra. "Lo hace a través de carnes, pescados y productos hortelanos que, junto a su equipo, prepara revisando la tradición con un punto de rebeldía", explica la guía. "La apuesta por una cocina de temporada incluye recetas tradicionales con toques viajeros, como demuestra la merluza en caldeirada thai", añaden.

De hecho, en la fotografía distribuida por la Guía Repsol, el propio cocinero hace un pequeño guiño al equipo de su ciudad. Miguel Vidal no dudó en posar para las imágenes oficiales con una pulsera de goma del Deportivo que indica el año de nacimiento del club, 1906.

Noticias relacionadas

Además, al recoger el premio en la gala en Tarragona, Vidal salió al escenario con una camiseta de entrenamiento del Dépor, tal y como se puede ver en un vídeo publicado en sus redes por el restaurante. "El lunes fue de esos días que no se olvidan. Nuestro primer Sol Repsol, muchas emociones y celebrando el trabajo de un equipo que es familia", contaron en sus redes sociales.

Miguel Vidal, abajo, posando en el photocall de la gala con el resto de cocineros de la Comunidad de Madrid

Miguel Vidal, abajo, posando en el photocall de la gala con el resto de cocineros de la Comunidad de Madrid / Guía Repsol

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Metro de Madrid pide civismo a los viajeros por una costumbre muy extendida: 'Viajarás con seguridad
  2. La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia
  3. Una joya escondida del patrimonio madrileño abre sus puertas: la Casa Palazuelo invita a conocer sus estancias en una visita guiada
  4. La Inteligencia Artificial pronostica los barrios de Madrid que esperan las mayores subidas de los alquileres este 2026
  5. La Comunidad de Madrid destina 5,8 millones a la remodelación de la Avenida de España en Tres Cantos
  6. Aena activa el plan Barajas: ampliación de la T4/T4S y nuevo nodo para la T1-2-3 para sostener el mayor tráfico aéreo del país
  7. Detienen en el Ritz de Madrid a un joven que hackeaba hoteles de lujo: pagaba un céntimo por noche por habitaciones de hasta 2.000 euros
  8. Quién es Antonio Domingo Ayuso, el nuevo director general de la Policía Municipal de Madrid

¿Sabes cuál es la ciudad más petanquera de Madrid, donde aseguran que no es un deporte de jubilados?

¿Sabes cuál es la ciudad más petanquera de Madrid, donde aseguran que no es un deporte de jubilados?

Manuela Carmena: "La democracia se ha oxidado y la extrema derecha está instrumentalizando el reproche"

Manuela Carmena: "La democracia se ha oxidado y la extrema derecha está instrumentalizando el reproche"

‘Curling’, el deporte olímpico que se entrena en Madrid: “Es muy divertido, familiar y puede practicarlo cualquiera”

‘Curling’, el deporte olímpico que se entrena en Madrid: “Es muy divertido, familiar y puede practicarlo cualquiera”

La historia del único club de 'curling' en Madrid: más de veinte años "barriendo hielo y tirando piedras"

La historia del único club de 'curling' en Madrid: más de veinte años "barriendo hielo y tirando piedras"

Sía, Mulala y Lía: así son las tres perras que desde ahora patrullan las calles de Alcalá de Henares

Sía, Mulala y Lía: así son las tres perras que desde ahora patrullan las calles de Alcalá de Henares

El Escorial retransmite este sábado 'Romeo y Julieta' en directo desde el Teatro Real

El Escorial retransmite este sábado 'Romeo y Julieta' en directo desde el Teatro Real

El Rayo mira a la salvación ante un Betis ilusionado por la Champions

El Rayo mira a la salvación ante un Betis ilusionado por la Champions

El Atlético necesita la reacción en el Metropolitano

El Atlético necesita la reacción en el Metropolitano