El Escorial retransmite este sábado 'Romeo y Julieta' en directo desde el Teatro Real

La Casa de la Cultura Pilar Herranz acogerá tres citas con la ópera y el ballet los días 21 de febrero, 14 de marzo y 25 de abril

Casa de Cultura Pilar Herranz en El Escorial.

Casa de Cultura Pilar Herranz en El Escorial. / AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL

Javier Niño González

Madrid

Con Romeo y Julieta como primera cita en pantalla grande, El Escorial vuelve a conectarse con el Teatro Real. El Ayuntamiento del municipio madrileño ha presentado el II Ciclo Cultural Clásico, una propuesta gratuita que permitirá seguir en directo tres grandes producciones del Teatro Real desde la Casa de la Cultura Pilar Herranz, con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo, impulsado por el área de Cultura del Ayuntamiento, arranca este 21 de febrero con el ballet Romeo y Julieta, de Piotr Ilich Chaikovski. Continuará el 14 de marzo con la ópera Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, y concluirá el 25 de abril con el ballet El lago de los cisnes, también de Chaikovski.

Las tres citas comenzarán a las 18.30 horas y la asistencia será gratuita, con acceso libre hasta completar el aforo de la sala, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento ha destacado que esta segunda edición se organiza tras la buena acogida registrada el año pasado. El objetivo es acercar a los vecinos propuestas culturales de alto valor artístico y conectar el municipio con uno de los principales escenarios líricos del país, el Teatro Real.

Con esta iniciativa, El Escorial refuerza su programación cultural y facilita a los aficionados a la música, la ópera y el ballet la posibilidad de disfrutar de producciones de reconocido prestigio internacional sin salir del municipio.

