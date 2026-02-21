Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pentágono del VisoLínea 6 MetroLa Oficina de VillaverdeViolencia de géneroTelechaperoEmilio DelgadoDirector de la Policía MunicipalAntonio Domingo AyusoJorge Blass
instagramlinkedin

SUCESO

Detenido un hombre por cometer cerca de una veintena de robos con fuerza en diferentes locales de Rivas

El hombre ha entrado en prisión y cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, además de varias medidas de alejamiento de diferentes establecimientos de la localidad

Imagen de recurso de un agente de espaldas.

Imagen de recurso de un agente de espaldas. / GUARDIA CIVIL - Archivo

EP

MADRID

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre por cometer hasta 18 delitos de robos con fuerza en diferentes establecimientos del municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, como instalaciones deportivas municipales, un concesionario de coches, una nave de productos alimenticios y en un centro de formación.

Según ha informado la Benemérita, el detenido accedía a las instalaciones mediante el escalo de las vallas perimetrales para posteriormente proceder al apalancamiento de puertas o fractura de cerraduras. En uno de los robos el presunto autor hizo saltar las alarmas de uno de los establecimientos.

Ante la llegada inminente de los efectivos de la Guardia Civil de la localidad, huyó sustrayendo un vehículo que se encontraba en las inmediaciones. Además, produjo varios daños en las diversas máquinas vending de los establecimientos.

Noticias relacionadas

El hombre ha entrado en prisión y cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, además de varias medidas de alejamiento de diferentes establecimientos de la localidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Metro de Madrid pide civismo a los viajeros por una costumbre muy extendida: 'Viajarás con seguridad
  2. La Diputación de Toledo reparte de forma gratuita más de 25.000 árboles y arbustos en toda la provincia
  3. Una joya escondida del patrimonio madrileño abre sus puertas: la Casa Palazuelo invita a conocer sus estancias en una visita guiada
  4. Cortada casi 4 horas la Línea 6 de Metro entre Príncipe Pío y Plaza Elíptica tras caer parte del techo en la catenaria
  5. Adrián, el madrileño de 39 años que lucha por su vida en una UCI de Tailandia: su familia pide ayuda para traerle de vuelta
  6. El Viso se rebela contra el 'Pentágono' que prepara Defensa en Madrid: 'Menoscaba las condiciones de vida de los vecinos
  7. Quién es Antonio Domingo Ayuso, el nuevo director general de la Policía Municipal de Madrid
  8. Expulsan a Emilio Delgado de la Asamblea de Madrid tras enfrentarse a Vox por llamarle 'extrema derecha

LaLiga | Osasuna - Real Madrid, en directo

LaLiga | Osasuna - Real Madrid, en directo

El Ayuntamiento de Madrid reconoce cuatro clubes deportivos históricos de Latina

El Ayuntamiento de Madrid reconoce cuatro clubes deportivos históricos de Latina

Detenido un hombre por cometer cerca de una veintena de robos con fuerza en diferentes locales de Rivas

Detenido un hombre por cometer cerca de una veintena de robos con fuerza en diferentes locales de Rivas

Los rectores propondrán un plan estratégico para impulsar la investigación en las universidades públicas de Madrid

Los rectores propondrán un plan estratégico para impulsar la investigación en las universidades públicas de Madrid

El Parque de Atracciones arranca temporada este sábado y el Parque Warner la próxima semana, el 28 de febrero

El Parque de Atracciones arranca temporada este sábado y el Parque Warner la próxima semana, el 28 de febrero

Mascaradas medievales de Galicia, Asturias y Zamora recorren las calles más emblemáticas de Madrid

Mascaradas medievales de Galicia, Asturias y Zamora recorren las calles más emblemáticas de Madrid