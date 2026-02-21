SUCESO
Detenido un hombre por cometer cerca de una veintena de robos con fuerza en diferentes locales de Rivas
El hombre ha entrado en prisión y cuenta con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, además de varias medidas de alejamiento de diferentes establecimientos de la localidad
EP
Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre por cometer hasta 18 delitos de robos con fuerza en diferentes establecimientos del municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, como instalaciones deportivas municipales, un concesionario de coches, una nave de productos alimenticios y en un centro de formación.
Según ha informado la Benemérita, el detenido accedía a las instalaciones mediante el escalo de las vallas perimetrales para posteriormente proceder al apalancamiento de puertas o fractura de cerraduras. En uno de los robos el presunto autor hizo saltar las alarmas de uno de los establecimientos.
Ante la llegada inminente de los efectivos de la Guardia Civil de la localidad, huyó sustrayendo un vehículo que se encontraba en las inmediaciones. Además, produjo varios daños en las diversas máquinas vending de los establecimientos.
