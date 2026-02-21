El Atlético necesita la reacción en el Metropolitano

El tiempo se ha convertido en el principal adversario del Atlético de Madrid. Sin margen para la pausa y con la eliminatoria europea frente al Brujas asomando en el calendario, el equipo rojiblanco recibe este sábado al RCD Espanyol en un cruce que exige, además de lo tres puntos, una reacción.

La derrota ante el Rayo dejó algo más que un resultado adverso. Reabrió dudas en el momento menos oportuno para el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone, enlazando tres jornadas sin ganar en Liga -empate ante el Levante y derrotas frente a Betis y Rayo-, una secuencia poco habitual en un equipo que ha hecho de la regularidad su seña de identidad. No pelea ya por el título, a 15 puntos del Real Madrid, pero sí por un objetivo irrenunciable: asegurar su presencia en la próxima Liga de Campeones.

La tabla se ha ajustado con el Villarreal tomando ventaja y el Betis recortando distancias. Con trece jornadas aún por disputarse, el cuarto puesto no está blindado. Y en el Atlético, donde la clasificación europea más que un objetivo deportivo es una necesidad, cada tropiezo pesa el doble.

Desde principios de enero, el equipo ha vivido atrapado en una sucesión de partidos sin respiro, compitiendo con menos de 72 horas de recuperación en varias ocasiones. El desgaste se percibe en la falta de precisión y contundencia defensiva de los colchoneros. Las rotaciones masivas no funcionaron en Vallecas y el técnico argentino busca ahora más equilibrio entre energía y estabilidad.

No estarán Pablo Barrios ni Nico González, ambos lesionados, lo que reduce las opciones en un momento de máxima exigencia física. Simeone estudia retoques selectivos como la vuelta de José María Giménez al eje defensivo, la entrada de Johnny Cardoso para aliviar a Koke en la base, o variantes en el frente ofensivo como Alexander Sorloth si decide dar descanso a Antoine Griezmann o a Julián Álvarez, que ha recuperado el instinto goleador en las últimas semanas.

Pero más allá de los nombres, el Atlético necesita reencontrarse con esa versión sólida y competitiva que le ha sostenido durante años. El martes le espera el Brujas, tras el 3-3 de la ida, en un duelo definitivo que no admite errores. La sensación de haber dejado escapar una ventaja en Bélgica obliga a una respuesta firme en casa.

Enfrente, el Espanyol aterriza en el Metropolitano con urgencias propias. El equipo catalán no ha ganado en 2026 y atraviesa una racha preocupante, con dificultades defensivas evidentes y escasa producción ofensiva. Aun así, el vestuario blanquiazul insiste en que el escenario puede ser una oportunidad más que una amenaza.

Las estadísticas no juegan a su favor puesto que el Atlético se ha mostrado fiable como local y el Espanyol apenas ha logrado una victoria en sus últimas doce visitas al estadio rojiblanco.

Será un partido protagonizado por la tensión. El Atlético juega con la obligación de quien no puede fallar y con la mirada dividida entre la Liga y Europa. El Espanyol, por su parte, con la necesidad de quien busca un punto de inflexión. En este encuentro crucial, el margen de error es mínimo. Y a estas alturas de la competición, cada detalle empieza a ser decisivo.