MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'El amor que te he tenido', de st. Pavlo
Sólo ha editado cuatro canciones desde que debutó a principios de 2025. No son muchas, pero su intención es clara. Resultan tan efectivas, tan eclécticas que st. Pavlo no para de sumar fieles. Aunque su enfoque melódico no es disruptivo, al menos suena fresco. Tiene presencia, imagen. Basta ver el videoclip que ha presentado de la canción para darse cuenta de ellos. No tiene prisa, está mimando los detalles. Quizá, por ello, en estos tiempos, llame tanto la atención.
'Típico español', de Penélope
El aire mediterráneo que revolotea por el cancionero de Penélope es soberanamente delicioso. No hay mayor pretensión en él que la necesidad de poner palabras al universo. Desde la Costa Brava están escribiendo las letras del presente: sencillas, tan cotidianas como las mandarinas. El tiempo les dará peso. Suenan a casa. A 2026 sin caer en ciertos géneros. Y, ojo, recuerdan a aquella interesantísima Zahara de En la habitación. No hay mayor piropo.
'Gente pasar', de Vez Era
Se notan los 80 de los que beben Vez Era. Su forma de introducir las guitarras recuerdan, salvando las distancias, claro, a The National. Afiladísimas, pero lo suficientemente cálidas para sellar heridas. Gente pasar es un férreo muro de armonías, armado con gusto, sin la prisa que impera hoy en la industria. Se intuyen los años que Claudia y los suyos llevan en la carretera. De lo contrario, no podrían haber levantado algo así de bueno. Muy bueno, de hecho.
