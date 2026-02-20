La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Se notan los 80 de los que beben Vez Era. Su forma de introducir las guitarras recuerdan, salvando las distancias, claro, a The National. Afiladísimas, pero lo suficientemente cálidas para sellar heridas. Gente pasar es un férreo muro de armonías, armado con gusto, sin la prisa que impera hoy en la industria. Se intuyen los años que Claudia y los suyos llevan en la carretera. De lo contrario, no podrían haber levantado algo así de bueno. Muy bueno, de hecho.