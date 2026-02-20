Mucho sol y temperaturas al alza: así será el tiempo en Madrid este fin de semana

El tiempo de este fin de semana es algo con lo que los madrileños llevan soñando desde el inicio de este año: la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que sábado y domingo sean días soleados y gradualmente más calurosos. El fin de semana pasado salió el sol, pero el viento fue el principal protagonista. Ahora, tras mucha espera, el sol ya es lo más característico del tiempo en la capital.

Tiempo primaveral

En Madrid ya se disfruta de un sol radiante que se espera que continúe durante el próximo fin de semana. El 21 de febrero la Aemet prevé que el cielo esté despejado durante todo el día con sol. Por otro lado, el domingo 22 el cielo estará ligeramente más nublado. En la montaña, la Aemet prevé un cielo nuboso o despejado sin precipitaciones con viento flojo de dirección variable.

Temperaturas al alza

Las temperaturas en la capital no paran de ascender. Este sábado se espera que los termómetros marquen los 16 grados de temperatura máxima y 2 grados de temperatura mínima. Por si fuera poco, el domingo incrementan todavía más con una máxima de 18 grados y una mínima de 4.

En la sierra también aumentan las temperaturas, de forma más notable en las máximas, aunque con alguna helada débil en fondos de valle. En Guadarrama, las temperaturas serán similares que en la capital y, en Somosierra, las temperaturas máximas se situarán sobre los 14 grados y la temperatura mínima alrededor de los 2.