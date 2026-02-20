PLAN GRATUITO
Teatro, historia y leyendas: descubre la ruta cultural que revive el legado de Móstoles
Una experiencia inmersiva que recorre calles y monumentos mientras actores barrocos narran milagros, tradiciones y episodios históricos de la ciudad
El Ayuntamiento de Móstoles presenta una nueva ruta teatralizada que invita a vecinos y visitantes a sumergirse en la historia, las leyendas y el patrimonio de la ciudad. La ruta Nuestra Señora de los Santos se llevará a cabo el sábado 28 de febrero a las 18:30 horas, comenzando en el Parque Cuartel Huerta y concluyendo en la Ermita de Nuestra Señora de los Santos.
La trama de la ruta sigue a una compañía barroca contratada para representar el auto sacramental dedicado a la Virgen de los Santos. Durante el recorrido, los espectadores acompañarán a los actores en la visita a la ermita, conociendo la figura de la Virgen, los milagros que se le atribuyen y cómo era la vida en el Móstoles del siglo XVII y XVIII.
La iniciativa cuenta con la dirección de Producciones Yllana y la colaboración de la Escuela de Teatro de Móstoles, asegurando un recorrido cultural entretenido, didáctico y de alta calidad. El acceso es libre y está pensado para todo tipo de público interesado en la historia, la cultura y las tradiciones locales.
Una ruta teatralizada es un recorrido guiado por espacios históricos, culturales o turísticos en el que actores representando escenas, personajes y anécdotas del pasado transforman el paseo en una experiencia vivencial. Estas rutas permiten que los visitantes interactúen con los personajes, mientras que las calles, plazas y monumentos de la ciudad se convierten en escenarios auténticos que transportan al espectador al pasado.
