Este restaurante tiene la paella más sabrosa y barata de Madrid: hasta Violeta Mangriñán lo elige para sus celebraciones

Ya sea con el mar en el horizonte o sin él, una buena paella alegra el día a cualquiera. Ese sabor que recuerda a las vacaciones, a los días de playa o, para algunos, al sabor a una tierra propia que se encuentra a unas cuatro horas en coche de la capital. Ahora, es posible degustar el sabor más mediterráneo de calidad en pleno centro de Madrid.

Es una realidad que Madrid tiene sitios buenos para comer una buena paella y más si una propia valenciana lo confirma: la influencer y propietaria de Maison Matcha, Violeta Mangriñán, ha descubierto un lugar donde comer arroces y paellas de lo más ricas y sin precios desorbitados.

Para Violeta, es habitual hablar sobre los lugares donde va a comer y, en este caso, al ser el cumpleaños de su hermana, la ocasión merecía un lugar espacial y no podía ser otro que un restaurante de un chef valenciano: se llama 'Marea' y está ubicado en calle Velázquez.

Arroz valenciano en pleno Madrid

'Marea' es uno de esos restaurantes que traen un trocito de Valencia a plena capital, perfecto para comer, brindar y disfrutar. En el número 126 de la Calle Velázquez y en pleno barrio de Salamanca ofrece una carta con la esencia de la cocina mediterránea con un toque actual, para disfrutar de platos frescos y deliciosos arroces.

La opinión de la influencer es prueba de lo que otros muchos opinan del propio restaurante: "No solo está genial de precio, sino que todo está buenísimo y con calidad" dice Pablo en una reseña, sobre todo sorprendido ante el completo menú del día por tan solo 16,90 euros, que incluye primero, segundo, postre o café de lunes a sábado.

Además de arroces, como muestra la influencer, 'Marea' ofrece ensaladilla, tellinas y carnes y pescados de todo tipo. Y la carta no solo se limita a comida de calidad, sino que también destacan sus postres y cócteles en un restaurante que se define como "sin prisas", donde te animan a alargar esas cenas con una copa entre amigos.

Noticias relacionadas

Para aquellos a los que les gusta el buen comer, este restaurante es una de las opciones más destacadas para disfrutar de la gastronomía mediterránea pura. Eso sí, para no quedarte sin sitio, lo mejor es ir con reserva.