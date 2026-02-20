Turismo
Chinchón y Nuevo Baztán, en la lista de los más bonitos de España que ya supera 40 millones de visitas
Esta cifra de visitantes consolida a la red como uno de los "grandes referentes" del turismo cultural, rural y experiencial
Los pueblos más bonitos de España superan los 40 millones de visitantes: estos son los municipios que están en la lista
El encanto de los pueblos de postal sigue tirando del turismo. La red de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España cerró 2025 con 40 millones de visitantes, un 2% más que el año anterior, una cifra que avala el atractivo creciente de estos destinos.
La asociación ha destacado, en un comunicado, que esta cifra "consolida" a la red como uno de los "grandes referentes" del turismo cultural, rural y experiencial en España. Del total de visitantes, el 71% fue turismo nacional y el 29% correspondió al mercado internacional.
Distribución territorial
Por volumen total de visitas, Andalucía lideró el ranking con 8,05 millones, seguida de Castilla y León (6,36 millones) y Canarias (4,77 millones). A continuación, se situaron Baleares, Comunidad Valenciana, Cantabria y Asturias.
La Comunidad de Madrid cuenta con dos joyas rurales reconocidas a nivel nacional: Chinchón y Nuevo Baztán, los únicos municipios de la región que forman parte de la red de Los Pueblos más Bonitos de España. Ubicado en el sureste de la región, Chinchón es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Madrid. Su casco urbano fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1974, y su Plaza Mayor, considerada una de las más bellas de España, fue reconocida en 2008 como cuarta maravilla material de la Comunidad de Madrid.
A unos 45 kilómetros de la capital, en el sureste de Madrid, se encuentra Nuevo Baztán, un municipio fundado a comienzos del siglo XVIII por el empresario y político Juan de Goyeneche, quien lo concibió como enclave agrícola e industrial de inspiración barroca.
Más allá de estas cifras, la asociación subraya la capacidad de la red para generar actividad económica en más de un centenar de municipios repartidos por toda España, contribuyendo a dinamizar el medio rural y a equilibrar los flujos turísticos.
En el apartado internacional, Francia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos se consolidan como principales mercados emisores, con un aumento de presencia de Estados Unidos, Portugal y Bélgica en determinados territorios. En Baleares y Canarias, el visitante extranjero supera la mitad del total, mientras que en varias comunidades del interior la captación internacional mantiene una evolución sostenida.
Lista completo de Pueblos Más Bonitos de España
- Andalucía:
- Almonaster la Real
- Baños de la Encina
- Bubión
- Capileira
- Castellar de la Frontera
- Frigiliana
- Genalguacil
- Grazalema
- Lucainena de las Torres
- Mojácar
- Níjar
- Pampaneira
- Parauta
- Segura de la Sierra
- Setenil de las Bodegas
- Trevélez
- Vejer de la Frontera
- Zahara
- Zuheros
- Aragón:
- Aínsa
- Albarracín
- Alquézar
- Anento
- Ansó
- Calaceite
- Calaceite
- Cantavieja
- La Fresneda
- Linares de Mora
- Mirambel
- Puertomingalvo
- Roda de Isábena
- Rubielos de Mora
- Sos del Rey Católico
- Valderrobres
- Asturias:
- Bulnes
- Cudillero
- Llastres
- Tazones
- Torazu
- Illes Balears:
- Alcúdia
- Fornalutx
- Canarias:
- Agulo
- Betancuria
- Garachico
- Teguise
- Tejeda
- Cantabria:
- Bárcena Mayor
- Carmona
- Comillas
- Liérganes
- Mogrovejo
- Potes
- Santillana del Mar
- Castilla-La Mancha:
- Alcalá del Júcar
- Almagro
- Atienza
- Hita
- Letur
- Pastrana
- Valverde de los Arroyos
- Villanueva de los Infantes
- Castilla y León:
- Ampudia
- Ayllón
- Berlanga de Duero
- Bonilla de la Sierra
- Caleruega
- Candelario
- Castrillo de los Polvazares
- Castrojeriz
- Ciudad Rodrigo
- Covarrubias
- El Burgo de Osma
- Frías
- La Alberca
- Ledesma
- Lerma
- Maderuelo
- Medinaceli
- Miranda del Castañar
- Mogarraz
- Molinaseca
- Monteagudo de las Vicarías
- Pedraza
- Peñalba de Santiago
- Poza de la Sal
- Puebla de Sanabria
- Puentedey
- Santa Gadea del Cid
- Sepúlveda
- Urueña
- Vinuesa
- Yanguas
- Cataluña:
- Arties
- Bagergue
- Beget
- Durro
- Garòs
- Comunitat Valenciana:
- Alpuente
- Culla
- El Castell de Guadalest
- Morella
- Peñíscola
- Vilafamés
- Extremadura:
- Guadalupe
- Jerez de los Caballeros
- Llerena
- Olivenza
- Robledillo de Gata
- San Martín de Trevejo
- Trevejo
- Trujillo
- Valverde de la Vera
- Galicia:
- Castro Caldelas
- Mondoñedo
- Oseira
- Ponte Maceira
- Vilanova dos Infantes
- La Rioja:
- Briones
- Sajazarra
- Viniegra de Abajo
- Viniegra de Arriba
- Comunidad de Madrid:
- Chinchón
- Nuevo Baztán
- Navarra:
- Roncal
- Ujué
- País Vasco:
- Laguardia
Desestacionalización y diversidad
Al analizar el informe, la entidad destaca dos tendencias: una desestacionalización casi completa en algunas regiones —sobre todo en pueblos del interior— y la diversidad del modelo, gracias a su amplia distribución territorial por todo el país.
En cuanto a la desestacionalización, el fenómeno resulta especialmente visible en localidades como Almonaster la Real (Huelva) o Baños de la Encina (Jaén), donde la demanda se mantiene estable mes a mes y el turismo no se concentra en una única temporada. No obstante, persisten áreas con una estacionalidad muy marcada. Es el caso de los destinos próximos a la costa mediterránea y de Baleares —como Peñíscola (Castellón) o Mojácar (Almería)—, condicionados por el turismo de sol y playa durante los meses de verano. También el norte peninsular acusa una estacionalidad elevada, influida en buena medida por el clima.
La primavera impulsa especialmente a los destinos del interior, con abril y mayo como meses de fuerte dinamismo por el tirón del patrimonio histórico, la cultura, la Semana Santa y las escapadas de proximidad. En verano, en cambio, se aprecia una redistribución de los flujos hacia el norte y las zonas de montaña, donde el visitante busca temperaturas más suaves y entornos naturales: Asturias, Cantabria, los Pirineos o enclaves del País Vasco registran entonces una alta intensidad turística.
- Metro de Madrid pide civismo a los viajeros por una costumbre muy extendida: 'Viajarás con seguridad
- ¿Por qué se llama 'Los Pocholos' al grupo del que formaban parte los diputados del PP que han dimitido en Madrid?
- La Comunidad de Madrid destina 5,8 millones a la remodelación de la Avenida de España en Tres Cantos
- A la venta el piso más caro jamás anunciado en Madrid: 20,9 millones por 1.008 m² junto al Retiro
- Quién es Pablo Posse, el ingeniero aeroespacial que dimite como diputado del PP en la Asamblea de Madrid
- ¿Quién es Antonio Castillo Algarra, el mentor del grupo de 'Los Pocholos' cuya dimisión ha abierto una crisis en el Gobierno madrileño?
- EMT Madrid anuncia la emisión de nuevos billetes: integran dos de los modos de transportes más utilizados de la ciudad
- Este es el museo madrileño que figura en la lista de imprescindibles de 'The New York Times': escondido en uno de los rincones con más encanto de la capital