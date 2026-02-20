Protesta en el Reina Sofía: artistas y galeristas piden IVA reducido en museos de arte contemporáneo

La asociación nacional de galerías de arte contemporáneo ha convocado una nueva protesta este viernes para reclamar un IVA reducido para la compra y venta de obras de arte, antigüedades y objetos de colección, similar al que aplican países como Francia, Italia, Alemania o Portugal.

Galeristas y artistas de toda España se encerrarán en museos de manera simultánea, en una movilización nacional que incluye:

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) , Madrid

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), Sevilla

Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencia

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA)

"Nos encerramos para reclamar que no pedimos privilegios, pedimos igualdad, y para recordar que no hay museos sin arte, ni país sin artistas ni patrimonio", declararon los organizadores.

Esta protesta sigue a una acción previa del sector el 7 de febrero, tras la cual, según la asociación, "la respuesta de las instituciones ha sido el silencio. Ni el Ministerio de Cultura ni el de Hacienda, responsables de nuestro reclamo, han realizado ningún contacto, ignorando una situación insostenible".

Actualmente, el IVA sobre la compra de obras de arte en España es del 21 %, mientras que en países vecinos es mucho más reducido: Portugal (6 %), Francia (5,5 %) e Italia (5 %). "Las galerías de arte de España seguimos asfixiadas por esta diferencia fiscal", señalan.

Idoia Fernández, presidenta del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo de España, insiste en que la medida genera una clara desventaja competitiva, especialmente en ferias internacionales como ARCO, donde una misma obra puede estar gravada con hasta un 16 % de diferencia según el país.

Rosina Gómez-Baeza, exdirectora de ARCO y gestora cultural, recalca que esta protesta es "más que justificada" y denuncia la falta de apoyo institucional al arte contemporáneo español, comparando la situación con Francia, donde la cultura es considerada una cuestión de Estado.