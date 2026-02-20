Primark organiza talleres de costura gratuitos en este centro comercial de Madrid: fecha, hora y cómo reservar plaza

Primark se suma a la ola de la sostenibilidad y organiza talleres de reparación gratuitos en varias tiendas de España. Las sesiones enseñarán a las personas asistentes técnicas básicas de costura a mano, como arreglar, bordar, personalizar y reciclar su ropa.

Las actividades tendrán lugar en el Centro Comercial Nevada Shopping (Granada), el Centro Comercial La Vaguada (Madrid) y el Centro Comercial Zenia Boulevard (Alicante). Los días elegidos son el 26 de febrero, el 3 de marzo y el 5 de marzo, respectivamente. Mónica Marull será la encargada de dirigir las sesiones en Granada y La Vaguada y, Nati Mauriz, en Alicante.

Talleres para alargar la vida útil de las prendas

Estos talleres, que llevan celebrándose en España desde principios de 2025, forman parte del compromiso de Primark de convertirse en una empresa más circular, ofreciendo ropa asequible diseñada para durar y ayudando a los clientes a alargar la vida útil de sus prendas. Las sesiones gratuitas están dirigidas a principiantes y los asistentes recibirán una bolsa reutilizable y un kit de costura para seguir practicando sus nuevas habilidades en casa.

En los últimos cuatro años, Primark ha organizado más de 700 talleres de reparación gratuitos en toda Europa, ofreciendo más de 14.000 plazas a clientes y miembros del equipo con excelentes resultados.

En la actualidad, el 74% de la ropa de Primark ya está fabricada con materiales reciclados o de origen más sostenible, frente al 66% del año pasado. Además, Primark se ha comprometido a reforzar la durabilidad de sus prendas y en 2024 publicó su Marco de Durabilidad. Respaldado por la investigación de la ONG medioambiental Hubbub y la Escuela de Diseño de la Universidad de Leeds (UOL), está diseñado para establecer el estándar de cómo las compañías de moda pueden ayudar a los clientes a sacar más partido de sus prendas.

Fecha y hora

Los talleres de Primark se celebrarán en Madrid en el Centro Comercial La Vaguada. Los asistentes deberán reservar plaza en este enlace y elegir la sesión a la que quieren acudir. Los horarios son:

De 12:00 a 13:00.

De 17:00 a 18:00.

De 19:00 a 20:00.

Noticias relacionadas

Lo cierto es que el Centro Comercial de La Vaguada no es el primero en acoger esta iniciativa. Las tiendas de Conde de Peñalver y Gran Vía (Madrid); Centro Comercial Lagoh (Sevilla); Centro Comercial Marineda City (A Coruña); la tienda de Ruzafa (Valencia); Centro Comercial Larios Centro (Málaga); Centro Comercial La Cañada (Marbella); Centro Comercial Puerto Venecia (Zaragoza); la tienda de Torre Vizcaya en Gran Vía (Bilbao) y la tienda de Plaza Cataluña (Barcelona) han sido algunas en las que los asistentes han aprendido a reparar su ropa.