FUGITIVOS
La Policía Nacional detiene en Getafe al "peligroso" líder de 'Los Shottas', una organización criminal de Colombia
El fugitivo, con alrededor de 380 integrantes de la organización bajo su mando, está buscado en su país por secuestro, trata de seres humanos, inmigración ilegal y narcotráfico
EFE
La Policía Nacional ha detenido este viernes en la localidad de Getafe (Madrid) al líder de la organización criminal 'Los Shottas', un "peligroso" fugitivo buscado en Colombia con antecedentes por delitos contra la vida, secuestro y extorsión, trata de seres humanos, falsedad documental e inmigración ilegal y narcotráfico.
La Policía Nacional ha informado en un comunicado de la detención de este fugitivo, con una trayectoria criminal de 17 años, alrededor de 380 integrantes de una organización criminal bajo su mando y considerado coordinador de actividades delictivas de 'Los Shottas', de Buenaventura, Valle del Cuca (Colombia).
Los agentes de la Policía Nacional iniciaron las gestiones para localizarle al tener conocimiento de su busca y han logrado detenerle en la mañana de este viernes y ponerle a disposición judicial para su extradición.
La Policía Nacional destaca que esta actuación es fruto de la colaboración policial internacional y gracias a la integración del Cuerpo en el Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado (GCO), la DIJIN de la Policía Nacional de Colombia (Dirección de Investigación Criminal), el grupo policial Greco de la Policía Nacional de Buenaventura e Interpol.
