Un gran desfile de Año Nuevo chino, una ruta de cuchara o un festival literario: estos son los planes que no te puedes perder este fin de semana en Madrid

Este fin de semana la capital acoge las celebraciones con motivo del Año Nuevo chino, pero este evento de la cultura asiática no es el único plan que Madrid ofrecerá los días 20, 21 y 22 de febrero. Desde un festival que pretende incentivar la conversación literaria en librerías madrileñas a la IV Ruta de la Cuchara de Majadahonda, los foodies y 'culturetas' tendrán difícil decidir en qué invertir su tiempo libre.

Gran Desfile del Año Nuevo chino

Sin duda, el evento más destacado de esta semana en la capital ha sido la llegada del Año Nuevo chino, que este 2026 corresponde al Año del Caballo de Fuego. Para festejar esta importante fecha, Madrid se ha llenado un año más de actividades y experiencias que buscan transportar a los asistentes a la mismísima China.

Entre ellas, el próximo 22 de febrero, el parque del Pradolongo servirá por primera vez de escenario para el Gran Desfile de Año Nuevo chino, que se celebra por undécimo año consecutivo. Saliendo a las 12:00 horas del huerto comunitario adyacente al Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella, este escaparate de elegantes performances inspiradas en el legado de la cultura china tomará rumbo al espigón del lago.

Itinerario del Desfile a través del parque del Pradolongo con motivo del Año Nuevo Chino / Ayuntamiento de Madrid

📍El desfile iniciará desde el Vial del Huerto Comunitario Halcón Pradolongo adyacente al CEAC Maris Stella y finalizará en la explanada junto al Espigón del Parque. 🗓️ Tendrá lugar el 22 de febrero a las 12:00 de la mañana

Compuesto por alrededor de mil artistas, el desfile recorrerá las principales calles de Usera en un original y exótico espectáculo que culminará con un impresionante espectáculo final a cargo de la Escuela Superior de Wudao de Madrid y de la prestigiosa Compañía Juvenil de Yingge de Cantón, que traerá hasta Madrid la danza guerrera Yingge.

En esta danza participan 26 intérpretes, que representan a héroes legendarios inspirados en antiguas novelas clásicas chinas / Ayuntamiento de Madrid

IV Edición de la Ruta de la Cuchara en Majadahonda

El Ayuntamiento de Majadahonda renueva un año más una de las iniciativas gastronómicas más esperadas en este municipio madrileño. En su IV Edición, la Ruta de la Cuchara reunirá a una docena de establecimientos desde el 19 al 28 de febrero.

Lista de establecimientos participantes Contraste : Curry rojo de contramuslos de corral

: Curry rojo de contramuslos de corral Rocka Rolla : Cocido de mi santa madre

: Cocido de mi santa madre Mesón Ousá : Guiso de patatas con pulpo

: Guiso de patatas con pulpo ⁠ As de Bastos : Judiones de La Granja

: Judiones de La Granja Rafaela : Garbanzos con chocos

: Garbanzos con chocos Jardín de la Flaca : Judiones de La Granja con oreja

: Judiones de La Granja con oreja DetapasbaR : Judiones de campo con setas

: Judiones de campo con setas Tasquiña de Adri: Potaje de garbanzos marinera

de Adri: Potaje de garbanzos marinera ⁠ Asentida : Lentejas estofadas con chorizo

: Lentejas estofadas con chorizo Bar Rodax : Garbanzos con langostinos

: Garbanzos con langostinos Taberna Gabriela: Verdinas con chipirones y gambón

Cada uno de los participantes ofrecerá a sus clientes un guiso al precio de 3,80 euros por ración, sin incluir bebida, en un recipiente de barro creado específicamente para esta edición de la ruta. Esto, además de ser un bonito detalle, garantiza que las cantidades sean idénticas en todos los establecimientos.

Ruta de la Cuchara 2026 / Ayuntamiento de Majadahonda

🔗 El precio de los platos será de 3,80 euros por ración 📍Participarán un total de 12 locales de la localidad madrileña de Majadahonda 🗓️Del 19 al 28 de febrero

'Transparente', de Lupe Estévez

El próximo 21 de febrero, la artista visual y creadora de escenarios visuales Lupe Estévez llega al Espacio Abierto de la Quinta de los Molinos. Con su experiencia escénica 'Transparente', dirigida a la primera infancia (de 18 meses a 3 años), Lupe busca proporcionar a las familias un lugar donde curiosear y jugar como parte de ese impulso por conocer el mundo que mueve a los más pequeños. Con un precio de 6 euros por persona, el espectáculo estará abierto de 12:30 a 17:30 horas de la tarde.

Lupe Estévez es una artista visual y creadora escénica vinculada al teatro y la pedagogía / Ayuntamiento de Madrid

🔗Las entradas pueden comprarse online a un precio de 6 euros por persona 📍Espacio Abierto Quinta de los Molinos 🗓️ El 21 de febrero a las 12:30 y 17:30 horas

Festival ‘Leer Juntos’

Del 18 al 21 de febrero, Madrid acoge la segunda edición del Festival 'Leer Juntos', un evento que busca invitar a la ciudadanía a sumergirse en la lectura como una experiencia compartida. Bajo el lema 'La vida entre líneas', el festival propone un amplio programa de actividades que van desde las conversaciones y lecturas hasta talleres y encuentros en diferentes librerías y auditorios de Madrid.

Noticias relacionadas

La programación se centra en la interacción entre la lectura y la vida contemporánea, abordando temas como los afectos, la crítica y el espacio social de la lectura / Ayuntamiento de Madrid

Entre las figuras destacadas que participarán se encuentran María Dueñas, Vanessa Springora, Diego S. Garrocho, Marta García Aller y Sabina Urraca. Estas autoras y autores compartirán con motivo de este festival su visión de la literatura como una herramienta para leer el mundo y nombrar lo que importa.