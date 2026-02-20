Dos plazas de parking para bicicletas en cada vivienda: así es la novedad del gobierno de Pedro Sánchez que puede llegar a Madrid

El Ministerio de Vivienda está trabajando en una modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE), que regula la construcción de vivienda nueva en España. Con el objetivo de dar mayor importancia a la movilidad sostenible en bicicleta, esta reforma obligará a cada vivienda de nueva construcción a disponer de espacio para, al menos, dos bicicletas por hogar, es decir, dos plazas de aparcamiento específicas por cada piso.

De acuerdo a los datos recabados por el Ayuntamiento de Madrid en 2024, el 50,8% de los habitantes de la ciudad de Madrid utiliza su coche particular para sus desplazamientos cotidianos. Esto se debe, en parte, a que muchos residentes carecen de trasteros o cuentan con ascensores reducidos y, ante la incomodidad de subirla a la vivienda o dejar la bicicleta en la calle, optan por no adquirirla.

Desde el ejecutivo sostienen que facilitar el almacenamiento seguro de este método alternativo de transporte es un paso clave para fomentar su uso cotidiano y reducir la dependencia del vehículo privado, especialmente en zonas urbanas como la capital.

Planteamiento técnico y porcentajes mínimos

Su planteamiento técnico, aun en estudio, plantea que los edificios residenciales deberán reservar espacios accesibles, protegidos y con dimensiones suficientes de, según algunos borradores, dos metros cuadrados, lo que supondrá una reestructuración significativa de garajes y zonas comunes.

Pero no solo serán los edificios de uso residencial, sino que otros edificios de nueva construcción como hospitales, residencias, hoteles y comercios, deberán proporcionar de acuerdo a esta reforma un aparcamiento para bicicletas que sea capaz de albergar al menos un 5% de la capacidad total de usuarios del edificio.

Este porcentaje supondría incorporar aproximadamente 73 plazas de aparcamientos para un hospital de las dimensiones del Hospital Universitario 12 de Octubre, que cuenta con 1.450 camas.

Posibles consecuencias y sobrecostes

Las asociaciones inmobiliarias acogen la noticia con recelo y el Colegio de Aparejadores de Madrid ya ha cifrado estos cambios normativos en casi 18.000 euros de sobrecostes. Arquitectos y técnicos señalan que su impacto dependerá de cómo se concrete la norma pero recuerdan que no todas las promociones tienen la misma demanda potencial de bicicletas pudiendo generar espacios infrautilizados dentro de la vivienda.

Esta medida, que forma parte de las adaptaciones de la normativa española a los objetivos europeos en materia de eficiencia energética y movilidad sostenible, aún se encuentra en fase de tramitación. El texto deberá superar el periodo de información y recoger las alegaciones del sector antes de su eventual publicación en el BOE.