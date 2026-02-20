Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS EN LA CAPITAL

Noche incendiaria en Vallecas: diez coches calcinados durante la madrugada

Tres de ellos han resultado quemados tras fracturar la ventanilla delantera y siete a consecuencia de la quema de contenedores de basura, por lo que parecen incidentes independientes entre sí

Un coche de la Policía Nacional.

Un coche de la Policía Nacional. / Europa Press/ David Zorrakino

EFE

Madrid

La Policía Nacional investiga los incendios durante la madrugada de este viernes de 10 vehículos en los distritos madrileños de Puente Vallecas y Villa de Vallecas, tres de ellos quemados tras fracturar la ventanilla delantera y siete a consecuencia de la quema de contenedores de basura.

Según han informado a EFE fuentes policiales, se trata de unos sucesos habituales en estos distritos y los agentes han comenzado la investigación recopilando grabaciones de cámaras de vigilancia cercanas a los hechos y con el análisis de la Policía Científica en busca de posibles aceleradores químicos de la combustión.

El primero de los incendios se ha declarado a las 22:30 de la pasada noche en la calle Sierra de Guadalupe de Villa de Vallecas, en el que seis coches han quedado calcinados alcanzados por el fuego originado en un contenedor de basura. En Puente de Vallecas se ha quemado otro por el mismo método alrededor de esa hora. Mientras, a las 00:05 horas y a las 05:45 de esta madrugada los bomberos han tenido que sofocar dos incendios en la calle Carlos Solé que han dejado tres vehículos inutilizables a los que se les había fracturado la ventanilla delantera izquierda antes de prenderles fuego.

Noticias relacionadas

Estos diferentes métodos hacen que los investigadores no descarten que se trate de sucesos independientes entre sí, por lo que han comenzado sus pesquisas para dar con los posibles autores.

