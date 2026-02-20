Móstoles, epicentro del baloncesto en silla de ruedas: arranca la fase final de la Copa del Rey

Móstoles se convierte este fin de semana en el epicentro nacional del baloncesto en silla de ruedas con la celebración de la 48ª edición de la Copa del Rey, en la que disputarán el título los ocho primeros clasificados de la SuperLiga Fundación ONCE tras la primera vuelta. El club madrileño CD Illunion, el más laureado de la competición, tratará de repetir victoria por tercera vez consecutiva, si bien esta edición se presenta más igualada que nunca.

El torneo de deporte inclusivo, organizada por la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física en colaboración con el Ayuntamiento mostoleño, arrancará este viernes en el pabellón Eva Manguán del Polideportivo Villafonana, con entrada gratuita.

El equipo madrileño es el más laureado de la competición con 21 títulos, por delante del Ademi Málaga (10), ONCE Andalucía (7), el Virgen del Rocío (4), ACE Gran Canaria y Bidaideak Bilbao (2) y Amiab Albacete (1). En esta edición será uno de los grandes rivales a batir. Enfrente tendrán al Amiab Albacete (actual líder de la Superliga y campeón de Europa), el Bidaideak Bilbao, el Amivel Reyes Gutiérrez, el Mideba Extremadura, el Menarini Joventut, el Econy Gran Canaria y el Fundación Aliados, en un torneo que se presenta abierto.

El sorteo deparó unos cuartos de final de alto voltaje entre el CD Illunion, defensor del título, y el Bidaideak Bilbao, campeón en 2022 y 2023, en una final adelantada. Este será el tercer choque entre ambos en esta campaña después que el Ilunion se impusiese en la final de la Supercopa de España y el Bidaideak lo hiciese en su pabellón en el duelo de la Superliga, donde se mantiene invicto. El ganador de este encuentro se enfrentará al vencedor del choque entre el Econy Gran Canaria y el Fundación Aliados de Valladolid, sexto y séptimo clasificados ligueros, respectivamente.

Por el otro lado del cuadro va el Amiab Albacete, líder de la Superliga también sin perder ningún encuentro y que espera acabar por fin con algo de su mal fario en la Copa del Rey, un trofeo que se le ha resistido en los últimos años. Tras hacer historia al conquistarlo por primera vez en su casa en 2021, no lo ha conseguido de nuevo, perdiendo incluso las últimas tres finales. Será claro favorito en su cuarto de final ante el Menarini Joventut, octavo clasificado del campeonato doméstico. El vencedor se enfrentará al del cruce entre el Amivel Reyes Gutiérrez, segundo de la Superliga, aunque con tres derrotas y dos partidos más que el Bidaideak, y el Mideba Extremadura, al que ya derrotó en liga a domicilio.

Los partidos comenzarán este viernes, con los cuatro cuartos de final a lo largo del día. El sábado 21 se disputarán las dos semifinales por la tarde: la primera semifinal será a las 16:30 horas, mientras que la segunda será a las 19:00 horas. Y el domingo 22 será turno de la 'final de consolación', a las 10:00 horas, por el tercer y cuarto puesto, mientras que la gran final tendrá lugar a las 12:30 horas.

"Con este torneo, que reunirá a los mejores equipos de la categoría, reafirmamos nuestro compromiso con el deporte inclusivo, situando a Móstoles como referente a nivel nacional", ha destacado el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante la presentación del torneo.

"La Copa del Rey es un torneo muy especial y siempre nos deja momentos vibrantes por el formato que tiene y la competitividad que demuestran los equipos. Estamos seguros que celebrar esta edición en Móstoles es un acierto y las expectativas puestas van a ser cubiertas con creces", aseguró Enrique Álvarez, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física.