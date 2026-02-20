COLEGIOS
El mejor colegio del mundo llega a este barrio de Madrid en 2027: ya tiene sedes en ciudades como Abu Dabi, Bangkok o Singapur
Este exitoso colegio británico abrirá un nuevo centro educativo en Madrid en 2027
La educación es un debate frecuente entre aquellos padres madrileños que buscan la mejor formación para sus hijos. En este caso, no hay dudas: el mejor colegio del mundo ya está en Madrid y abrirá sus puertas en septiembre de 2027. Se trata del prestigioso Brighton College, el principal colegio independiente de Reino Unido.
En concreto este centro estará ubicado en la calle Gobelas, en el distrito de Moncloa-Aravaca, una ubicación acorde con el renombre del colegio, destacada por ser una de las zonas de la capital con la renta más alta. El director será George Hartley, profesional que cuenta con más de 16 años de experiencia al mando de colegios de todo Reino Unido.
El colegio de la década
Este nuevo colegio espera albergar a unos 900 nuevos alumnos de entre los 3 y 18 años que se sumarán a los 9.000 alumnos que tienen en sus centros por todo el mundo, seleccionados para obtener formación de una de las instituciones británicas más importantes, un lugar premiado por el Sunday Times como 'Colegio de la Década'.
Este galardón no es casualidad, sino que es fruto de las excelentes instalaciones del centro y una educación que no se limita solo a buscar las buenas notas, sino que se apoya en tres pilares: intelectualidad, confianza y amabilidad.
Instalaciones de vanguardia
El edificio previsto en la calle Gobelas promete destacar por sus modernas instalaciones, zonas verdes, laboratorios y áreas dedicadas a deportes y artes. El colegio, que ya presenta sedes en ciudades como Abu Dabi, Bangkok o Singapur, cuenta con más de 1.000 docentes en su red global, que comparten recursos y metodologías.
Aunque la apertura oficial esté prevista para septiembre de 2027, las familias interesadas podrán hacer una visita previa de jornadas abiertas el 23 de abril de 2026 como primera cita para conocer al proyecto de cerca. Esta apertura consolida a Madrid como un lugar atractivo para familias locales e internacionales que buscan una educación que es considerada como la mejor del mundo.
