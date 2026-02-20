Majadahonda rinde homenaje a 21 parejas que celebran durante 2026 sus Bodas de Oro: "Es sin duda uno de los momentos más emotivos del año"

El Ayuntamiento de Majadahonda ha rendido homenaje un año más a las parejas que celebran este año sus Bodas de Oro. Este 2026, son 21 las parejas que cumplen 50 años de matrimonio. Casadas en 1976, residen en Majadahonda desde hace más de cuatro décadas y han formado sus respectivas familias en la ciudad con un total de 41 hijos y 55 nietos. Este pasado martes han recibido de manos de la alcaldesa, Lola Moreno, y la concejala de Bienestar Social, Familia y Mayores, Marina Arines, una placa conmemorativa de esta conmemoración tan especial.

Antes, las 21 parejas homenajeadas renovaron sus votos en la Iglesia de Santa Catalina para después celebrar la ocasión con sus familias en un acto celebrado en el Centro de Mayores 'Reina Sofía', donde se proyectó un video con imágenes de los protagonistas y que fue amenizado por la Escuela Municipal de Música 'Enrique Granados' de Majadahonda.

Durante su intervención, Lola Moreno felicitó a las parejas por 50 años de matrimonio que "son un testimonio vivo de amor, de complicidad forjada en el día a día y de respeto mutuo que ha superado alegrías inmensas y también pruebas muy difíciles". Según Moreno "habéis sido testigos —y artífices— de la transformación de Majadahonda hasta ser la ciudad puntera que hoy es. Una ciudad moderna, con cuidadas zonas verdes y con la mayor esperanza de vida de España. Habéis formado familias, construido hogares y gracias a vosotros y tantos otros que nos precedieron, hoy Majadahonda cuenta con una calidad de vida envidiable que nos define como ciudad".

Celebración de las Bodas de Oro en Majadahonda / AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

Programas para combatir la soledad no deseada y un viaje a Benidorm

La alcaldesa hizo además un repaso por las iniciativas y programas puestos en marcha por su equipo de gobierno para combatir la soledad no deseada, incrementar el servicio de Ayuda a Domicilio, promover la conciliación familiar o mejorar las infraestructuras y la accesibilidad de la ciudad.

La concejala de Bienestar Social, Familia y Mayores, Marina Arines, por su parte, recordó que "la celebración de las Bodas de Oro tiene una larga trayectoria en la ciudad y es sin duda uno de los momentos más emotivos del año. Son ya más de 300 parejas homenajeadas y reconocidas por haber elegido Majadahonda como el lugar donde formar sus familias y afianzar su compromiso. Celebrar esto junto a ellos es una gran alegría para este Ayuntamiento".

En el último trimestre del año, las parejas que este año celebran sus Bodas de Oro viajarán como es tradicional a Benidorm, invitadas por el Ayuntamiento de Majadahonda. De esta forma, el Consistorio quiere reconocer estas historias de amor y compromiso que han tenido como escenario la ciudad, puesto que la mayor parte de las parejas lleva viviendo en Majadahonda más de 40 años.