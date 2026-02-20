Madrid tuvo en 2025 la criminalidad más baja de los últimos 20 años

La Comunidad de Madrid cerró 2025 con una tasa de 54,9 infracciones penales por cada mil habitantes, la más baja de los últimos veinte años (con la excepción de los ejercicios marcados por las restricciones de la pandemia), a pesar de haber registrado “el mayor incremento poblacional” de su historia. El balance lo ha presentado este viernes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en una comparecencia en la que ha destacado que la criminalidad descendió un 1,7% respecto al año anterior y que la tasa se ha reducido 6,3 puntos desde 2019.

El grueso de la bajada se concentra en la llamada criminalidad convencional, que según los datos aportados se redujo en 6.000 delitos en el conjunto del año, un -1,8%. En ese apartado, sin embargo, surge un dato que rompe la tendencia: los homicidios aumentaron hasta 33. Martín ha matizado que, aun así, el registro se sitúa por debajo de la media de los últimos diez años, mientras que los homicidios en grado de tentativa retrocedieron casi un 10%.

Donde sí crecen las cifras con claridad es en los delitos contra las personas. Las lesiones y riñas tumultuarias subieron un 8,5% en 2025, una evolución “análoga” a la del resto del país, según el delegado. Y, especialmente, repuntaron los delitos contra la libertad sexual, con un +5,6%, por encima de la media nacional (2,3%).

En el apartado más grave, en la región se denunciaron 685 agresiones sexuales con penetración, veinte más que el año anterior. Martín ha calificado el número de “insoportable” y ha subrayado su gravedad, aunque ha señalado que el dato se mueve “en la línea de la media nacional”. El resto de agresiones sexuales también aumentó, con un +6,3%, “considerablemente por encima” del conjunto de España (2%). El delegado ha apelado a la implicación social para atajar el problema y ha tendido la mano al Gobierno regional para una respuesta coordinada, reclamando a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que abandone su “negacionismo” para trabajar de forma conjunta contra la violencia de género.

En el lado opuesto de la balanza, el balance de 2025 deja un descenso notable de los delitos patrimoniales. En conjunto, bajan un 4,4%, impulsados por caídas en los robos con fuerza (-8,5%), los hurtos (-5,4%) y los robos con violencia o intimidación (-9,9%). Las sustracciones de vehículos, en cambio, se mantienen estables, según la Delegación del Gobierno.

La tendencia se invierte en el ámbito del tráfico de drogas, que crece con fuerza: +19,9%. Desde la Delegación interpretan el incremento no como un empeoramiento del fenómeno, sino como el efecto de una “intensificación” de la acción policial y de una mayor presión operativa sobre redes y puntos de venta.

El descenso, además, no es solo una foto regional. De los 37 municipios con más de 20.000 habitantes, 24 registraron también una bajada de su tasa de criminalidad. Entre los recortes más destacados figuran Humanes, San Martín de la Vega, Parla, Arroyomolinos, Valdemoro y la propia ciudad de Madrid, según el detalle ofrecido en la rueda de prensa.

Con ese balance, 2025 se despide en Madrid con un doble mensaje: menos delitos en el total y una caída clara en los robos, pero con señales de alarma en los delitos sexuales, el aumento de lesiones y riñas y el repunte de las actuaciones (y denuncias) ligadas al tráfico de drogas. Una radiografía que, más allá de los porcentajes, vuelve a poner el foco en los delitos que dejan víctimas y cicatrices.