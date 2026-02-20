Madrid, elegida como el Mejor Destino de Europa 2026

Madrid ha sido elegido Mejor Destino de Europa 2026, uno de los reconocimientos turísticos más prestigiosos del continente, tras obtener la primera posición con 127.438 votos de viajeros internacionales en un certamen que ha registrado más de 1,3 millones de votos procedentes de todo el mundo. Según ha detallado el Ayuntamiento de la ciudad, Madrid se ha impuesto a destinos como Nicosia (Chipre), la región de Štajerska (Eslovenia), Verona (Italia) y París (Francia), que han completado las cinco primeras posiciones.

La organización European Best Destinations ha destacado de Madrid su capacidad para combinar un patrimonio cultural de primer nivel con el dinamismo de sus barrios, sus espacios verdes, su arquitectura innovadora y una escena gastronómica en constante evolución, junto a un estilo de vida que conecta con las aspiraciones de los viajeros actuales. La entidad subraya que Madrid representa "un nuevo modelo urbano: vibrante y humano, cosmopolita y cálido" y que su elección refleja una tendencia clara entre los viajeros europeos e internacionales hacia destinos que ofrecen cultura, autenticidad y calidad de vida.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha destacado que “este premio es de los madrileños que hacen de esta ciudad, con su carácter acogedor, un lugar único”. Asimismo, ha agradecido "la implicación de los profesionales del sector y de todos quienes trabajan cada día para que Madrid ofrezca lo mejor de sí misma".

Maíllo ha subrayado el "hecho de que más de 127.000 viajeros de todo el mundo hayan elegido Madrid como el destino que más desean visitar en Europa es un respaldo al posicionamiento de Madrid como un destino de calidad". European Best Destinations, con sede en Bruselas, promueve el turismo en Europa en colaboración con más de 300 oficinas de turismo y con la red EDEN de destinos sostenibles de la Comisión Europea.

Noticias relacionadas

En los dos últimos años, la capital ha revalidado el segundo puesto como destino urbano más atractivo del planeta según Euromonitor, se encuentra entre las cinco mejores ciudades del mundo según Resonance, ha sido nombrada la ciudad más deseada de Europa según la revista británica Wanderlust y ha sido premiada como mejor destino de congresos y reuniones del mundo por World Travel Awards.