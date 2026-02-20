Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pentágono del VisoLa Oficina de VillaverdeViolencia de géneroTelechaperoEmilio DelgadoDirector de la Policía MunicipalAntonio Domingo AyusoJorge BlassEl tiempo
instagramlinkedin

COMUNIDAD DE MADRID

EEUU agradece a Ayuso el "amable gesto" de conceder al país la Medalla Internacional de la región

La condecoración es otorgada en el 250º aniversario de la independencia del país

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / COMUNIDAD DE MADRID

EP

Madrid

El Gobierno de Estados Unidos ha agradecido a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el "amable gesto" que ha tenido con el país norteamericano al concederle la Medalla Internacional de la Comunidad, coincidiendo con la conmemoración del 250º aniversario de su independencia, según ha trasladado a Europa Press un portavoz del Departamento de Estado.

Durante su intervención, por vídeo, en The Hispanic Prosperity Gala, celebrada el pasado día 11 en el club Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump en Florida, la presidenta subrayó que se trata de un reconocimiento a Estados Unidos por ser "el principal faro del mundo libre".

"Mientras conmemoramos el 250º aniversario de la Declaración de Independencia, reflexionamos no solo sobre nuestros ideales fundacionales, sino sobre el duradero papel de la diplomacia a la hora de definir el viaje e impacto global de nuestra nación", ha apuntado el portavoz del Departamento de Estado norteamericano.

Al anunciar la concesión de esta insignia, Ayuso recordó que Estados Unidos es el país invitado en la edición de Hispanidad de este año y subrayó que cada paso que da este país "en defensa de la verdad, la historia y un futuro lleno de oportunidades" se celebra "con júbilo".

Además, destacó el vínculo transatlántico que une a ambos países, en un momento además en el que Estados Unidos conmemora el 250º aniversario de su independencia. "Este hito nos recuerda que el experimento estadounidense, nuestra búsqueda de una unión más perfecta, es una historia viva, perfilada continuamente por el duro trabajo de generaciones de estadounidenses en el país y en el extranjero", han subrayado desde el Departamento de Estado.

El Gobierno madrileño entregará el galardón a un representante de la administración estadounidense que visite de manera oficial España, aunque de momento no se ha confirmado quién acudirá a recoger la medalla.

Noticias relacionadas

Este mismo reconocimiento fue recibido en 2024 por el presidente de Argentina, Javier Milei, una concensión que también generó polémica. En otras ocasiones, se ha recaído en presidentes como el del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); Ucrania, Volodímir Zelenski (2022) o República de Ecuador, Daniel Noboa (2023).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Metro de Madrid pide civismo a los viajeros por una costumbre muy extendida: 'Viajarás con seguridad
  2. La Inteligencia Artificial pronostica los barrios de Madrid que esperan las mayores subidas de los alquileres este 2026
  3. La Comunidad de Madrid destina 5,8 millones a la remodelación de la Avenida de España en Tres Cantos
  4. Aena activa el plan Barajas: ampliación de la T4/T4S y nuevo nodo para la T1-2-3 para sostener el mayor tráfico aéreo del país
  5. Detienen en el Ritz de Madrid a un joven que hackeaba hoteles de lujo: pagaba un céntimo por noche por habitaciones de hasta 2.000 euros
  6. ¿Quién es Antonio Castillo Algarra, el mentor del grupo de 'Los Pocholos' cuya dimisión ha abierto una crisis en el Gobierno madrileño?
  7. Una tienda de Madrid paga 300 euros por dormir la siesta en su escaparate para 'reivindicar el descanso como valor cultural
  8. EMT Madrid anuncia la emisión de nuevos billetes: integran dos de los modos de transportes más utilizados de la ciudad

Ayuso llevará a los tribunales el planteamiento "xenófobo" de contar el idioma en la regularización de inmigrantes

Ayuso llevará a los tribunales el planteamiento "xenófobo" de contar el idioma en la regularización de inmigrantes

Madrid, elegida como el Mejor Destino de Europa 2026

Madrid, elegida como el Mejor Destino de Europa 2026

Andrés Mountbatten Windsor sale de comisaría 11 horas después de su detención

EEUU agradece a Ayuso el "amable gesto" de conceder al país la Medalla Internacional de la región

EEUU agradece a Ayuso el "amable gesto" de conceder al país la Medalla Internacional de la región

La compraventa de viviendas sube un 5,7% en la Comunidad de Madrid durante 2025, con un total de 81.681 operaciones

La compraventa de viviendas sube un 5,7% en la Comunidad de Madrid durante 2025, con un total de 81.681 operaciones

Majadahonda rinde homenaje a 21 parejas que celebran durante 2026 sus Bodas de Oro: "Es sin duda uno de los momentos más emotivos del año"

Majadahonda rinde homenaje a 21 parejas que celebran durante 2026 sus Bodas de Oro: "Es sin duda uno de los momentos más emotivos del año"