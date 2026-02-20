La compraventa de viviendas sube un 5,7% en la Comunidad de Madrid durante 2025, con un total de 81.681 operaciones

La compraventa de viviendas ha subido un 5,76% en la Comunidad de Madrid durante 2025 con un total de 81.681 operaciones, según los datos de publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, la compraventa de viviendas usadas en la región creció un 5,21% el año pasado, hasta las 63.858 operaciones, mientras que las transacciones realizadas sobre pisos protegidos bajaron un 10,9%, hasta las 4.324 operaciones.

En total, la compraventa de viviendas libres en la Comunidad de Madrid subió un 6,88% en 2025, hasta las 77.357 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas nuevas creció un 7,76%, hasta 17.823 transacciones.

Todas las comunidades autónomas incrementaron en 2025 sus operaciones de compraventa de viviendas. Los mayores ascensos se dieron en Castilla y León (+18,9%), Castilla-La Mancha (+17,8%), La Rioja (+16,3%) y Extremadura (+16,1%), mientras que los aumentos más moderados se los anotaron Navarra (+2,2%), Canarias (+4,5%) y Madrid (+4,8%).

La venta en España alcanza la segunda cifra más alta de la historia

A nivel nacional, la compraventa de viviendas registró en 2025 un aumento del 11,5%, su mayor alza desde 2022, hasta un total de 714.237 operaciones, su mayor cifra en 18 años y la segunda más alta de su serie histórica.

Con este repunte anual, la compraventa de viviendas encadena dos años consecutivos de ascensos después de haber repuntado un 9,7% en 2024. La compraventa de viviendas no superaba las 700.000 operaciones desde el año 2007, cuando se efectuaron más de 775.000 compraventas.

El repunte de la compraventa de viviendas en 2025 se ha debido al incremento tanto de las operaciones sobre pisos de segunda mano como al de las compraventas de viviendas nuevas.

En concreto, en 2025 se efectuaron 558.327 compraventas sobre viviendas usadas, un 10,3% más que en 2024 y récord histórico de la serie, mientras que las operaciones sobre pisos nuevos avanzaron un 16,1%, hasta las 155.910, su mayor cifra desde el año 2011.