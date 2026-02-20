Jorge Blass reúne en el Price a la élite de la magia mundial: el arte de lo imposible llega a Madrid

La Gala Internacional de Magia de Escena regresa a la capital española para reclamar su trono como el hito cultural más fascinante de la temporada. En el marco del Festival Internacional de Magia de Madrid, esta cita trasciende el mero espectáculo para transformarse en un rito colectivo.

El escenario elegido no es casual: el Teatro Circo Price, con su arquitectura circular y su solera histórica, se convierte en un santuario del asombro, consolidando a Madrid como el faro indiscutible de la prestidigitación contemporánea en Europa.

Del 18 de febrero al 15 de marzo, el espectador es invitado a una liturgia de 75 minutos sin interrupciones. Aquí, el tiempo se suspende. No estamos ante una sucesión de trucos, sino ante una cuidada dramaturgia donde la técnica depurada, la música envolvente y la poética visual se entrelazan para desafiar la lógica racional. Las entradas se pueden adquirir en este enlace.

Es un viaje sensorial que eleva el ilusionismo a la categoría de arte escénico mayor, posicionándolo al mismo nivel que la ópera, la danza o el teatro clásico.

La magia como legado: de los Grimorios a la Vanguardia

En España, la magia no es un fenómeno superficial ni un producto de consumo rápido; es un estrato profundo de nuestra identidad cultural. Desde los ecos de los antiguos grimorios renacentistas que circulaban en la clandestinidad, hasta el misticismo del folclore popular y las leyendas de prodigios en las plazas públicas, el ilusionismo ha moldeado el imaginario colectivo durante siglos.

Hoy, esa herencia se dignifica a través de lo que los estudiosos denominan "magia erudita". Somos herederos directos de la maestría de figuras legendarias como Juan Tamariz, cuya influencia ha creado una escuela española respetada en los cinco continentes por su enfoque psicológico y su calidez humana.

Esta Gala no solo recupera esa tradición secular, sino que la proyecta hacia el futuro. Es el punto de encuentro donde la historia de los grandes maestros y la innovación tecnológica convergen para demostrar que el asombro no es una debilidad del intelecto, sino una facultad del alma.

La visión de Jorge Blass

La cohesión de este universo recae sobre los hombros de Jorge Blass, un auténtico arquitecto de lo imposible. Blass ha logrado algo complejo en el mundo del espectáculo: crear una obra coral donde el ego del artista se somete a la armonía del conjunto. Bajo su dirección, la gala huye del cliché del mago de chistera y conejo para construir una narrativa sofisticada.

Blass entiende que la magia moderna debe ser una experiencia inmersiva. Su puesta en escena utiliza la luz y el silencio como herramientas tan poderosas como el mazo de cartas. Sus transiciones son fluidas, cargadas de una tensión dramática que mantiene al público en un estado de vigilia constante, logrando que los espectadores no solo observen el milagro, sino que se sientan parte activa de su creación.

Un Elenco de Maestros: Embajadores de lo Increíble

La pista central del Price se convierte en una encrucijada de culturas y estilos, representada por seis exponentes de la excelencia mundial:

Francesco Della Bona (Italia): El vigente Gran Premio Mundial de Magia 2025. Su propuesta es puro "cine en vivo", donde la precisión técnica alcanza una elegancia casi lírica, transportando al espectador a una estética onírica digna de Fellini.

El vigente Gran Premio Mundial de Magia 2025. Su propuesta es puro "cine en vivo", donde la precisión técnica alcanza una elegancia casi lírica, transportando al espectador a una estética onírica digna de Fellini. Calista Sinclair (Australia): Una narradora excepcional que utiliza la ilusión para explorar la condición humana. Su magia es un viaje emocional que recorre las etapas de la vida, convirtiendo cada acto en una breve pieza de teatro existencial.

Una narradora excepcional que utiliza la ilusión para explorar la condición humana. Su magia es un viaje emocional que recorre las etapas de la vida, convirtiendo cada acto en una breve pieza de teatro existencial. Celia Muñoz (España): La gran innovadora de la ventriloquía moderna. Finalista de Got Talent España, Muñoz rompe los moldes del género con una simbiosis perfecta entre técnica vocal, música y una narrativa cargada de sensibilidad.

La gran innovadora de la ventriloquía moderna. Finalista de Got Talent España, Muñoz rompe los moldes del género con una simbiosis perfecta entre técnica vocal, música y una narrativa cargada de sensibilidad. Aaron Crow (Bélgica): El maestro de la tensión y el mentalismo extremo. Su interpretación de la célebre ilusión de la bala atrapada es un ejercicio de riesgo real y control mental que deja al público sin aliento, reflexionando sobre los límites de la confianza humana.

El maestro de la tensión y el mentalismo extremo. Su interpretación de la célebre ilusión de la bala atrapada es un ejercicio de riesgo real y control mental que deja al público sin aliento, reflexionando sobre los límites de la confianza humana. Han Manho (Corea del Sur): La vanguardia visual llegada de Oriente. Fusionando la alta costura con la magia, crea ilusiones plásticas que desafían las leyes de la percepción física, ofreciendo una estética impecable y futurista.

Más que un Escenario, una Epifanía

La Gala Internacional de Magia de Escena trasciende el concepto de "show" para convertirse en una experiencia que invita a la reflexión. En un mundo saturado de explicaciones digitales, el Teatro Circo Price nos ofrece el lujo de volver a habitar el misterio.

Cada función transforma la pista en un espacio donde la ilusión se vuelve palpable y el público se convierte en cómplice de un rito ancestral.

Es, en definitiva, una invitación a recuperar el asombro infantil bajo una mirada adulta y sofisticada; un recordatorio de que, mientras exista la capacidad de sorprendernos, el mundo seguirá siendo un lugar fascinante y lleno de posibilidades.