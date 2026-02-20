Jesé Rodríguez, ex jugador del Madrid, sobre el incidente de Vinicius: "No creo que haya montado un circo porque le apetezca"

Aprovechando su paso por El Larguero, Jesé Rodríguez, exjugador del Real Madrid y actual futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, se ha pronunciado al respecto del presunto incidente racista que ocurrió en el Estadio Da Luz entre Prestianni y Vinicius Jr durante la ida de la eliminatoria entre el equipo blanco y el Benfica.

"Muchos debates, cada uno tiene su opinión. Yo creo que el taparte con la camiseta y decir algo a un jugador... Si le tienes que decir algo se lo dices sin taparte con la camiseta. Esa es mi opinión", empezó diciendo el canterano madridista.

"A mí me ha pasado. Cuando me he picado con gente, si le tengo que decir algo se lo digo directamente. Eso es lo que yo veo. No creo que Vinicius haya montado un circo porque le apetezca. Si se lo dijo... Es que fue verdad. Es muy sospechoso... Un futbolista profesional, si estoy picado y le tengo que decir algo a alguien, yo no me tapo con la camiseta. Es lamentable", analizó en El Larguero.

¿Xabi Alonso o Arbeloa?

Al margen del incidente, Jesé también fue cuestionado por la actualidad del Real Madrid. "No me lo esperaba", afirmó sobre la destitución de Xabi Alonso. A pesar de todo, también alabó a Arbeloa: "Arbeloa tiene un buen futuro como entrenador. Yo le tuve como compañero y sé cómo es. Cuando cogió al Castilla, lo hizo bien. Ahora coge el primer equipo en una situación difícil. Hay que ponerse en el lugar de Álvaro también, y creo que lo está haciendo bien. Yo noto a la gente un poco diferente, un poco más contenta".

Al ahora jugador de Las Palmas también le hicieron elegir entre cuál de los dos tenía más madera de entrenador. "Es muy buena pregunta. Los dos, en el día a día, se veía que iban a ser técnicos y buenos técnicos en la manera de respetar, en la manera de dar información, de corregir tácticamente", respondió.

"Arbeloa tiene más mala leche, más mal perder", sentenció Jesé, que compartió vestuario con ambos durante su etapa en el equipo blanco.

Noticias relacionadas

Sobre la situación de Las Palmas, el atacante tiene muy claros los objetivos: "Hay que intentar volver a subir con humildad y sabiendo que hay que ir partido a partido, no volverse loco y creer en el trabajo que llevamos haciendo toda la temporada. Quedan muchos puntos".