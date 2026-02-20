La estación de Metro de Avenida de América se moderniza con 10 nuevos ascensores y un nuevo vestíbulo

La Comunidad de Madrid ha finalizado las obras de modernización de la estación de Metro de Avenida de América (líneas 4, 6, 7 y 9), una actuación que ha permitido convertir esta infraestructura en plenamente accesible gracias a la construcción de un nuevo vestíbulo y la instalación de diez nuevos ascensores. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha visitado este viernes este enclave estratégico del transporte público madrileño, que registra una afluencia diaria de 190.000 viajeros.

Tras cuatro años y una inversión de 38 millones de euros, la estación ha sido reinaugurada este viernes con un nuevo vestíbulo que enlaza con el nivel intermedio de la estación, con la Línea 4 y 6, así como una galería de conexión con la Línea 7 y la Línea 9. Además, también se han desarrollado tareas relacionadas con la mejora de la impermeabilización, drenaje y saneamiento de la infraestructura, así como la sustitución de algunos materiales por otros más resistentes y eficientes.

El nuevo vestíbulo de Avenida de América, con acceso desde la calle María de Molina, lleva el nombre de Óscar del Moral, expresidente del Cermi Madrid, fallecido el pasado mes de julio.

Durante el acto, el consejero ha destacado su figura uno de los principales impulsores de la accesibilidad en el transporte público madrileño y reconoce su labor al frente de esta entidad social". "En su caso el poder no venía del cargo, sino de su responsabilidad luchadora, incansable, honesta y sobre todo era un referente valioso por su valioso trabajo jurídico y una trayectoria profesional de permanente compromiso con la justicia social ha dejado un legado ejemplar perfectamente documentado y no solo sobre el papel", ha dicho. La presidenta del CERMI Comunidad de Madrid, Maite Gallego, ha destacado que se trata del primer vestíbulo que lleva el nombre de una persona. "Además una persona buena, muy defensora de los derechos de todas las personas con discapacidad y de la población en general, de los derechos humanos y de la accesibilidad universal. Por lo tanto, nosotros es un día que nos llena de orgullo", ha subrayado en declaraciones a los medios.

Casi 600 ascensores

Metro cuenta actualmente con 579 ascensores distribuidos por la red, una cifra que la sitúa en lo más alto del ranking europeo y en cuarto lugar en el ámbito mundial. Junto a Avenida de América, el suburbano está trabajando en la instalación de nuevos elevadores en Ventas (L2 y L5), Santiago Bernabéu (L10), Duque de Pastrana (L9), Campamento (L5), Carabanchel (L5), Tetuán (L1), Puente de Vallecas (L1), Ciudad Lineal (L5) y Canillejas (L5).

Además, este mismo viernes se han iniciado las obras en Ventilla (L9), que contará con cuatro de estas instalaciones para conectar directamente la calle con los andenes, y a lo largo del mes de marzo arrancarán en Alto de Extremadura (L6).

En esta línea, la compañía metropolitana también está incorporando nuevas escaleras mecánicas en San Blas (L7), Estrella (L9) y Prosperidad (L4). Todas estas actuaciones se suman a otras ya completadas, como la modernización de la estación de Begoña en junio de 2025. "En total, una inversión estimada de unos 170 millones de euros solo en esta legislatura. Hace 30 años apenas el 1% de la red de Metro era parcialmente accesible y hoy superamos el 70% y lo hacemos con orgullo, pero sin complacencia", ha zanjado el consejero.