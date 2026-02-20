'Delirios de España' llega en exclusiva al Teatro Gran Vía: "No se grabará ni se publicará, o vienes o te lo pierdes"

"No se grabará ni se publicará, o vienes o te lo pierdes", así anunciaba 'Delirios de España' en Instagram su próxima llegada a Madrid. Celebrando el éxito del formato impulsado por Podium Pódcast, el programa comenzará una gira de teatros por todo el país el próximo mes de marzo.

Así, en un show exclusivo en directo, el 14 y 15 de marzo el Teatro Gran Vía se convertirá en la primera parada del periodista y escritor Juan Sanguino, quien promete llevar los delirios nacionales a otro nivel.

En un episodio titulado 'Chenoa en chándal', Juan Sanguino analizará con humor y nostalgia la cultura pop española, las frivolidades y los momentos más mediáticos de nuestra sociedad... entre ellas, la famosa entrevista realizada a Chenoa hace ya más de 20 años. Y es que cómo olvidar el momento en que la cantante, con los ojos hinchados y sin maquillaje, bajó a atender a los reporteros al portal de su casa mientras vestía un chándal grisáceo tras su reciente ruptura con David Bisbal.

Entrevista realizada a Chenoa a las puertas de su casa el 1 de abril de 2005 / Gtresonline

Sin embargo, este recuerdo popular esconde muchos aspectos socioculturales y proporciona un prisma que permite analizar el paso "de los prejuicios contra las mujeres contestatarias a principios de los 2000 a la revaluación de nuestro propio machismo a finales de los 2010", explica Sanguino.

En Estados Unidos, el símbolo de ese revisionismo feminista fue Britney rapada. Aquí tenemos a Chenoa en chándal. Porque en España siempre hemos sido muy de andar por casa... A veces, literalmente" Juan Sanguino

Precios, horarios y sorpresas

Las entradas, disponibles para su compra online, comienzan con un precio de 25 euros por persona. El espectáculo, que comenzará a las 12:00 de la mañana y tendrá una duración aproximada de una hora, promete sorprender a los espectadores con un invitado sorpresa que acompañará a Juan Sanguino en cada show a través de las historias más surrealistas que sucedieron hace no tanto tiempo.

Noticias relacionadas

"Hay historias que me apasionan y que son puros 'Delirios', pero que no me encajan para dedicarles una temporada completa del pódcast. Pensé que sería divertido contárselas al público en directo, en un teatro, con un invitado que vaya opinando sobre cada punto de la historia", ha explicado Sanguino para la Cadena Ser.