La circulación de la Línea 6 de Metro, interrumpida entre Laguna y Plaza Elíptica por una incidencia

La movilidad en la capital vuelve a verse afectada este viernes tras registrarse una nueva incidencia en la red de Metro. La circulación de la Línea 6 permanece interrumpida entre las estaciones de Laguna y Plaza Elíptica, en ambos sentidos, debido a un problema en las instalaciones.

Según ha informado Metro de Madrid, la incidencia está afectando a uno de los tramos del conocido “anillo” de la red, lo que está generando retrasos y obligando a muchos usuarios a buscar rutas alternativas para completar sus desplazamientos.

El tiempo estimado de solución, que inicialmente era inferior, ha sido actualizado y pasa a ser de más de una hora, sin que por el momento se haya concretado una hora exacta para el restablecimiento total del servicio.

La interrupción en este tramo impacta especialmente en los desplazamientos entre los distritos del sur y suroeste de la ciudad, así como en las conexiones con otras líneas que enlazan en Plaza Elíptica, uno de los nodos de transporte más transitados.

Noticias relacionadas

Se recomienda a los viajeros consultar los canales oficiales de Metro de Madrid y planificar rutas alternativas mientras continúan los trabajos técnicos para resolver la incidencia.