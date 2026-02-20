Cibeles guarda un minuto de silencio por la primera mujer asesinada por violencia machista en Madrid en 2026

El Ayuntamiento de Madrid ha mostrado su condena y rechazo al último asesinato por violencia de género ocurrido en Madrid, el primero en lo que va de 2026, con un minuto de silencio frente a la fachada principal del Palacio de Cibeles.

Una mujer de 37 años era asesinada este miércoles a manos de su expareja en su domicilio de la calle López de Hoyos. Tenía dos hijos y constaban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, de 34 años, con una orden de alejamiento en vigor.

El minuto de silencio ha reunido en torno a la pancarta '¡Basta ya! No a la violencia de género' al alcalde, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Inma Sanz; la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre; la portavoz del PSOE, Reyes Maroto; miembros del Gobierno municipal y concejales de los grupos políticos. En esta ocasión, por parte de Vox ha acudido el concejal Ignacio Ansaldo, que se ha situado fuera de la pancarta.

Alemida ha lamentado que haya que guardar un nuevo minuto de silencio por el asesinato de una mujer en la capital, "una pérdida irreparable e incomprensible". "Lo que tenemos que hacer es ratificar y reiterar el compromiso del Ayuntamiento de Madrid como institución en la lucha contra esta lacra y por tanto en la eliminación desde luego de todos los actos de violencia de género", ha señalado.

El regidor ha instado a "combatir" y "erradicar" este tipo de violencia, "tanto desde la concienciación como desde la puesta a disposición de cualquier mujer que se siente amenazada o que haya sido agredida". Para ello, ha apostado por dar los "medios necesarios" a las víctimas para "poder salir de una situación tan triste, tan dura, tan difícil y tan dramática" que en "demasiados casos" acaban con el asesinato.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha llamado a frenar la "barbarie" de la violencia machista. "Debemos como sociedad hacer lo posible y lo imposible para frenar esta sin razón. Los primeros obligados somos las administraciones públicas", ha afirmado. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de España pone "todos los esfuerzos, los recursos y la inteligencia" para terminar con "esta locura".

PSOE y Más Madrid, también presentes

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha calificado de "desesperante" tener que guardar "una vez más" un minuto de silencio por un nuevo asesinato machista y ha recordado que ya son nueve las mujeres asesinadas en las ocho semanas de año.

Maestre ha subrayado que se trata de "una lacra" que evidencia que "la violencia sí tiene género". Asimismo, ha instado al PP a no "desplegar una pancarta contra la violencia de género" mientras, a su juicio, mantiene "colapsada" la red municipal de atención en Madrid. La edil ha rechazado que se pueda "condenar la violencia" y al mismo tiempo pactar con quienes la niegan, en alusión a Vox. Por ello, ha apelado a la responsabilidad de las fuerzas políticas para erradicarla sin "negociar con quien la niega".

Del mismo modo se ha pronunciado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, quien ha afirmado que la violencia machista "desgarra" a la sociedad. "Nos duele y nos lleva a seguir denunciando la violencia machista, porque no se puede mirar para otro lado, combatir la violencia machista exige firmeza y unidad", ha resaltado.

Junto a ella ha estado la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, quien ha mostrado su "repulsa" ante este último crimen machista y ha llamado a los partidos a la "reflexión" y a "no ceder" ante los que están en contra de la violencia de género, en referencia a Vox.

Tres mujeres y una menor asesinadas en una semana

El Ministerio de Igualdad ha elevado a nueve las mujeres asesinadas este año en toda España por violencia machista y a 1.352 desde 2003, cuando se comenzaron a recabar datos. Además, ha confirmado el primer crimen por violencia vicaria de 2026 y el 66 desde 2013.

En total, el Ministerio de Igualdad ha confirmado tres crímenes machistas esta semana (dos en Castellón y uno en Madrid), con tres mujeres y una menor de edad asesinadas.

Según se desprende de la estadística del Ministerio de Igualdad, de las nueve víctimas, seis eran españolas (66,3%), misma cifra que en el caso de los presuntos agresores. Asimismo, revela que en seis de los asesinatos machistas de este año había denuncias interpuestas, en cinco por la propia víctima y en uno por otros.