Así es la casa de Elena Furiase en Madrid: grandes ventanales, colores suaves y muchas antigüedades

"Tu hogar debe contar la historia de quién eres y contener todo lo que amas", así describe el interiorista americano Nate Berkus la importancia de una buena decoración que, escogida con cabeza, revela nuestra personalidad a aquellos que visitan nuestro hogar. Por ello, tras desvelar el estilo moderno y baño rosa de Eduardo Navarrete y el divertido guiño a Operación Triunfo en la casa de Rosa López, hoy nos sumergimos de lleno en el piso que la actriz Elena Furiase comparte con su marido, Gonzalo Sierra, y sus dos hijos.

Tras meses de búsqueda, la pareja decidió instalarse en esta vivienda en la capital cuando supieron que estaban esperando a su primer pequeño. Esta vivienda, que cuenta con grandes ventanales, tres habitaciones, dos baños y una terraza en el dormitorio, destaca por estar llena de luz. "De esta casa lo que más nos llamó la atención fue la luz. ¡Muchísima!", aseguraba la propia Elena en una entrevista para Nuevo Estilo.

Una decoración de mano de Banak Importa

"La decoración fue poco a poco. Yo me traje algunas cosas de mi casa, mi pareja también de la suya… Y luego, a mí me gustaba mucho Banak Importa. Hablé con ellos y entre las dos partes creamos una casa muy fresquita, con colores suaves", añadía para explicar cómo habían ido dando carácter a la vivienda.

Admitiendo que les gusta que su hogar hable de ellos, la hija de Lolita contaba "sobre todo los cuadros, los hemos elegido nosotros". Algunos de estos han sido elaborados con salvamanteles de estilo étnico y otros, en la habitación de su primogénito, pintados por su madre en el año 1995.

Naturaleza y practicidad

Con el objetivo de evocar la naturaleza, el mar o la tierra, la hija de Lolita Flores apostó por maderas claras, colores pastel y pocos ornamentos. "Que tuviera muebles bonitos, pero también funcionales, cómodos", explicaba. Así, la artista apostó por piezas en tonos azulados, un gran sofá esquinero y materiales como la rafia.

Otro de los detalles que no puede faltar en la casa de Elena son los libros, ya que la actriz es una apasionada de la lectura: "A mí me gusta muchísimo la novela histórica, la novela narrativa… Isabel Allende es una de mis favoritas”, ha asegurado.

Además de contar con muchas plantas, una de las pasiones de Gonzalo Sierra, la casa de Furiase dispone también de una cocina muy luminosa y con amplios espacios de almacenaje. Estos muebles de color blanco brillante son perfectos para uno de los mayores hobbies de la actriz: coleccionar vajillas.

Además, Elena desvela que le encanta "mezclar antigüedades con diseño contemporáneo". "Por ejemplo, el marco de un cuadro antiguo con una lámpara minimalista", añadía. Así, a través de sus declaraciones y fotos compartidas en sus redes sociales, podemos intuir una casa llena de personalidad, donde no faltan los textiles estampados, las láminas para decorar las paredes y las fotografías familiares, incluyendo las de su abuela Lola Flores.