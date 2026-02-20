Estos son los carnés que harán que tu vida en Madrid sea buena, bonita y mucho más barata: así puedes solicitarlos

Si eres joven, estudiante y además vives en Madrid, sabrás que, si bien la capital ofrece múltiples planes y actividades culturales, estas no siempre se ajustan a todos los bolsillos. A veces, tras las tasas de la universidad, el alquiler y la entrada de alguna que otra discoteca... los bolsillos se echan a temblar al pensar en salir de viaje, pasar un día en la naturaleza o ir al cine.

En respuesta, la delegación de Juventud de la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo una recopilación de los 5 mejores carnés que la Comunidad de Madrid pone a disposición de los jóvenes para acceder a descuentos, cultura, viajes y otras oportunidades únicas.

Carné Joven

Este carné totalmente gratis ofrece múltiples descuentos en todas las comunidades autónomas y en más de 37 países europeos. Válido hasta los 31 años, el Carné Joven puede descargarse online a través de la Cuenta Digital de la Comunidad de Madrid o solicitarse utilizando el DNI en una Oficina Joven Comunidad de Madrid (Distrito Moncloa) situado en la calle Fernando el Católico número 88. Abierto de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, este proceso no necesita de cita previa. Además, el carné se entregará en el acto para garantizar que puedas comenzar a usar sus ventajas lo antes posible.

Si se solicita online, se obtendrá una versión digital, y para conseguir la tarjeta física se deberá visitar uno de los Puntos de Emisión / Ayuntamiento de Madrid

Carné Único de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid

Este carné, que también es gratuito, permite acceder al préstamo de documentos y al resto de servicios que ofrecen las bibliotecas públicas integradas en el catálogo de la Comunidad de Madrid (incluidos bibliobuses, bibliometro y la telebiblioteca). Además, para todos aquellos amantes del teatro, entre sus ventajas también destaca un 10% de descuento en las entradas para los Teatros del Canal y el Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

Este carné también te permite el acceso gratuito a internet y al servicio wifi con tus dispositivos / Ayuntamiento de Madrid

Su solicitud puede realizarse presencialmente en cualquiera de las bibliotecas públicas y centros de lectura integrados en el catálogo colectivo, en la Biblioteca Regional de Madrid, en bibliobuses o en bibliometro, presentando el DNI. Para tramitarlo online, debe rellenarse el formulario de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Madrid donde, una vez tramitada el alta, recibirás tu número de lector.

Carné de Alberguista

Este instrumento de afiliación a la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ) tiene validez internacional y es un requisito indispensable para acceder a cualquiera de los más de 4.000 albergues de esta red en más de 90 países de todo el mundo. Si te gusta la naturaleza o el senderismo, este carné proporciona miles de descuentos a nivel nacional e internacional para garantizar que puedas disfrutar sin preocuparte por tu bolsillo. Su compra puede realizarse por internet recibiendo un carné digital al correo electrónico o de forma presencial para comprar físicamente la tarjeta.

La tarjeta también proporciona miles de descuentos nacionales e internacionales en transporte, ocio, restaurantes o museos / Red Española de Alberguistas Juveniles

Tipos y tarifas Carné joven (de 14 a 29 años): 5 euros. Presentación de DNI o pasaporte.

(de 14 a 29 años): 5 euros. Presentación de DNI o pasaporte. Carné de adulto (mayores de 30 años): 10 euros. Presentación de DNI o pasaporte.

(mayores de 30 años): 10 euros. Presentación de DNI o pasaporte. Carné familiar (familias de uno o dos adultos con hijos menores de 14 años): 18 euros. Presentación de DNI de los adultos.

(familias de uno o dos adultos con hijos menores de 14 años): 18 euros. Presentación de DNI de los adultos. Carné de grupo (para grupos, asociaciones, etc. Mínimo diez personas): 16 euros. Presentación de CIF o DNI del responsable.

Carné Internacional ISIC

Este Carné Internacional de Estudiante (ISIC) es una prueba aceptada y reconocida internacionalmente para identificarse como estudiante... nunca más tendrás que preguntar en ese museo en el extranjero si tu carné de la universidad vale para el descuento de estudiante, ya que estar en disposición de esta identificación te facilitará el acceso a los más de 150.000 beneficios disponibles en otros países, tales como el acceso a museos y a lugares/eventos culturales. Esta tarjeta avalada por la UNESCO desde 1968 no tiene límite de edad, aunque si límite de validez, puesto que caduca tras el paso de un año natural (desde la fecha de emisión).

El Carné Internacional de Estudiante (ISIC) es reconocida en más de 130 países / ISIC

Esta tarjeta, cuyo precio de adquisición es de 11 euros, puede adquirirse online acreditando la condición de estudiante para finalizar el proceso de compra. En caso de desear poseer su versión física puede solicitarse a través de la página oficial de ISIC.

Noticias relacionadas

Carné Internacional Profesor (ITIC) Esta misma tarjeta existe en su modalidad para profesores para obtener descuentos y ventajas. Este carné desempeña un papel de apoyo y mejora en el intercambio intercultural y la creación de oportunidades educativas.

Carné de Viajes para Jóvenes IYTC

Este carné dirigido a los jóvenes menores de 31 años tiene un periodo de validez igual a los Carnés internacionales ISIC e ITIC de un año natural. Así, con un precio de 11 euros al año, este carné que se puede conseguir online proporciona las mismas ventajas que los descritos para los estudiantes o profesores, pero sin la necesidad de acreditar relación alguna con la educación o la docencia.