Quién es Arantxa Cabello, la concejal de Vox elegida por Abascal para sustituir a Ortega Smith como portavoz del Ayuntamiento de Madrid

Tras varios meses de tensión previa y choques en el seno del partido, el miércoles por la noche estallaba todo. Vox anunció la expulsión cautelar de Javier Ortega Smith como miembro, después de que éste se negara a dejar la portavocía del Ayuntamiento de Madrid en manos de Arantxa Cabello, elegida por unanimidad por la dirección nacional el pasado 12 de febrero.

La expulsión ha provocado un cisma en el seno del partido ultra en la capital, ya que otros concejales como Carla Toscano e Ignacio Ansaldo están en contra de retirar su apoyo a Ortega Smith. El propio expulsado se niega a dejar el cargo y el grupo parlamentario municipal sigue presentándolo como tal.

Pero, ¿quién es Arantxa Cabello, la elegida por Santiago Abascal y la cúpula de Vox como nueva portavoz para el Ayuntamiento de Madrid?

Arantzazu Purificación Cabello López es diputada en el Consistorio de la capital desde 2019. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, también cuenta con estudios superiores en Economía Aplicada y un Master en liderazgo y dirección pública. Antes de entrar en política, trabajaba como funcionaria del Cuerpo Superior de Acturarios, Economistas y Estadísticos de la Seguridad Social.

Noticias relacionadas

En el Ayuntamiento de Madrid, además de ser la tesorera del grupo municipal de Vox, destaca por su perfil económico. Así, es portavoz en las Comisión Ordinaria de Economía, Innovación y Hacienda, además de en las comisiones especiales de Cuentas (de la que también es presidenta) y de Vigilancia de la Contratación. En cuanto a logros individuales, fue finalista del IV Premio Hay Derecho en 2019.