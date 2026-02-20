Adrián, el madrileño de 39 años que lucha por su vida en una UCI de Tailandia: su familia pide ayuda para traerle de vuelta

Adrián, un joven madrileño de 39 años enamorado de la naturaleza decidió marcharse a Phuket movido por su pasión. Este paraje afrodisiaco conocido por ser uno de los mejores sitios a nivel mundial para disfrutar del buceo, fue el elegido por este joven quien trabajaba como instructor en 'Vidas a Bordo'. Sin embargo, a principios de este mes de febrero, un grave accidente de moto le apartaba del mar y lo dejaba en coma con un traumatismo craneoencefálico severo.

Postrado en una cama en la UCI de un hospital privado, los gastos diarios ascienden a 3.500 euros, una situación que sus familiares y amigos ya no pueden sostener solos. Aunque en un principio Adrián fue trasladado a un hospital público de Phuket, el centro era muy pequeño y carecía de UCI y medios para poder tratarle, por lo que la familia decidió trasladarle a uno privado. "Si se hubiese quedado en el público, hubiese muerto", asegura su amigo Mikel y representante de la familia.

Factura del Hospital Privado de Tailanda en el que Adrián continúa ingresado / GOFUNDME

Aunque Adrián contaba con sus seguros profesionales obligatorios, su cobertura no incluía un siniestro de esta magnitud. Ahora, según explicaba Mikel, su familia se enfrenta a unos gastos de repatriación que rondan los 200.000 euros, puesto que sería necesario un avión especial medicalizado completamente equipado con soporte vital avanzado y un equipo médico especializado a bordo, debido a la gravedad de su estado clínico.

Estas cifras, sumadas a los gatos de hospitalización, ascienden a una cantidad total de 260.000 euros que la familia busca sufragar a través de la creación de un GoFundMe. En esta situación, que ya recuerda a la vivida el pasado año con una joven valenciana, la embajada española ha puesto a disposición de la familia información acerca del coste de la repatriación, derivándoles a los seguros privados para poder intentar cubrir parte de los costes. Lo que sí han podido recibir es ayuda administrativa, aunque reconocen que, prácticamente, todo lo que han logrado es por su cuenta.

Foto de Adrián junto a algunos amigos / GOFUNDME

Describiéndolo como "una persona con los pies en la tierra y la mirada en los ojos", Mikel y la familia de Adrián piden ayuda a las administraciones, pero sobre todo a las personas para poder traerlo de vuelta.