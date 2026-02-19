La Aemet da la bienvenida al tiempo primaveral en la capital: esta es la previsión para el viernes

Ya es oficial: el sol ha salido en la Comunidad de Madrid y lo ha hecho para quedarse. Algo que debería ser usual ahora en Madrid se aprecia de más tras intensas jornadas desde inicio de año que no han dado descanso entre nieve, lluvia, frío y viento.

El viernes 20 de febrero comenzará con ligeras nubes que desaparecerán a las 12:00 horas para dejar brillar el sol hasta el final de la jornada. El índice UV alcanzará el nivel 4, considerado moderado y por el cual se recomienda llevar precaución mediante cremas protectoras, gorros y gafas de sol.

En la sierra, la Aemet espera que el estado del cielo sea nuboso y que tienda a despejar al final del día con posibles precipitaciones débiles durante la madrugada. La cota de nieve bajará de 1200 a 800 metros y el viento soplará fuerte de oeste y noroeste, con rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas.

Subida de temperaturas en Madrid

En la capital las temperaturas máximas comienzan a ascender mientras que las temperaturas mínimas descienden. Los termómetros en la zona más céntrica oscilarán entre los 13 grados de temperatura máxima y 1 grado de temperatura mínima, siendo la temperatura más baja de toda la semana.

La predicción para la montaña es de descenso en las temperaturas, más notable en las máximas con heladas débiles en cotas altas. En Guadarrama, se esperan temperaturas similares a la capital, donde las temperaturas máximas serán de 14 grados y las temperaturas mínimas de 1 grados. En Somosierra, el día más frío de la semana tendrá 7 grados de temperatura máxima y -3 de temperatura mínima.

A partir de este viernes las temperaturas comenzarán a ascender de forma generalizada, tanto las máximas como las mínimas. La Aemet pronostica 19 grados de temperatura máxima en la capital para el próximo lunes 23 de febrero. Por otro lado, durante el fin de semana, en la capital podrá disfrutarse un clima totalmente primaveral.