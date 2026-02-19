Aviso para los trabajadores madrileños que acumulan bajas médicas: la Seguridad Social intensifica los controles

Madrid afronta un cambio de paradigma en la gestión de la salud laboral. El sistema de protección social ha notificado años de crecimiento sostenido en el gasto por incapacidad temporal (IT) y el Gobierno ha decidido actuar para frenar el impacto económico que esto supone para los fondos públicos.

La ministra Elma Saiz ha impulsado la medida principal, que se centra en un perfil específico: el trabajador que acumula varias bajas médicas en un mismo ejercicio. Este problema que no se trata solo del volumen, sino de cuánto duran por falta de coordinación.

Así lo recoge el diagnóstico más reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su evaluación oficial, que en su último informe ha señalado a la "recurrencia" como el principal factor de desequilibrio financiero.

La AIReF propone que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) active un seguimiento temprano de aquellos empleados que pidan dos o más bajas en un plazo de 12 meses, sobre todo en aquellas de corta duración.

Así será el nuevo control de inspección

El nuevo Observatorio de la Incapacidad Temporal analizará los datos en tiempo real para activar protocolos de revisión proactiva para estudiar las causas, duración e impacto. La finalidad no es penalizar al trabajador enfermo, sino optimizar la fiscalización para detectar fraudes y patologías crónicas que no reciben un buen tratamiento.

Los cambios varios se manifestarán entre quienes se encuentran en el grupo de recurrencia. En primer lugar, el tribunal médico o la mutua podrán convocar una revisión mucho antes de los plazos habituales, ya que las citaciones prematuras tienen previsto ser de las nuevas medidas.

Además, estudiarán el análisis de los historiales en relación con las bajas sucesivas. En caso de detectar una misma causa no resuelta, el INSS podría reforzar el inicio de un expediente de incapacidad permanente o denegar una nueva baja si se considera que es una prolongación injustificada de la anterior.

Sobre todo, se pondrá el foco en las bajas de entre uno y cuatro días, que suelen escapar al control presencial y estarán sujetas a un mayor seguimiento estadístico. Este endurecimiento de la vigilancia coincide con la negociación de las altas médicas progresivas, una norma para permitir a los trabajadores la reincorporación a su puesto de forma gradual. De esta forma, la Seguridad Social busca reducir un gasto que ya se considera insostenible para el presupuesto público de 2026.