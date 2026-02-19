URBANISMO
Rivas convoca un concurso de proyectos para el diseño de la plaza Covibar
El objetivo es recuperar un espacio que fue un punto habitual de relación vecinal
Efe
La Junta de Gobierno Local de Rivas Vaciamadrid ha aprobado hoy la convocatoria de un concurso de proyectos con intervención de jurado para el diseño del espacio conocido como plaza Covibar. Se trata de un espacio ubicado en el entorno de varios equipamientos públicos, como son la biblioteca José Saramago, el centro de salud de La Paz o el centro cívico comercial Covibar, ha señalado el Ayuntamiento ripense en una nota.
El objetivo es recuperar un espacio que fue un punto habitual de relación vecinal y que funciona como punto de conexión peatonal entre distintas zonas del barrio, pero que en la actualidad presenta carencias funcionales y de accesibilidad.
El concurso de proyectos aprobado este jueves establece sus líneas maestras en la mejora de la calidad del espacio, en garantizar la accesibilidad universal, en favorecer la convivencia social y en reforzar también el comercio local. La idea pasa también por que esta zona permita la celebración de actividades ciudadanas, ha recalcado el Consistorio ripense.
Por otro lado, el concurso establece tres premios de 10.000 euros a las mejores ideas, que en todo caso no serán definitivas, ya que después del fallo se abrirá un proceso de participación ciudadana, han idetallado desde el Ayuntamiento. Se trata de reforzar el carácter comunitario de un barrio que aglutina a unos 16.000 habitantes y que "tiene un origen cooperativo".
