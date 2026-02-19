El Real Madrid pasa por encima de Unicaja y se cita con Valencia por un lugar en la final de Copa

El Real Madrid sacó el rodillo para llevarse una victoria holgada por 30 puntos de diferencia (100-70) ante un Unicaja al que dominó de principio a fin. Los blancos sorprendieron con una superioridad inesperada en lo que era la reedición de la pasada edición. Cuatro jugadores del equipo madridista se fueron por encima de los 10 puntos, siendo Trey Lyles el máximo artillero con 16. James Webb III fue el máximo anotador del partido (18), pero su actuación quedó sin premio alguno.

El Real Madrid no estaba dispuesto a repetir la primera parte vivida en el Carpena el pasado domingo, en el que se marcharon al descanso 17 puntos por debajo en el marcador. En el Roig Arena, los de Sergio Scariolo marcaron el ritmo y pusieron la directa desde el salto inicial.

El triple inicial de Kendrick Perry fue una anécdota que le duro poco a Unicaja. Mario Hezonja y Edy Tavares arrancaron el partido como un tiro (12-5), y pese a que James Webb lideraba la anotación de los malagueños, Alberto Abalde dio relevo en ataque a los interiores blancos. Con 19-12, Ibon Navarro no tuvo más remedio que detener el partido, pero todavía tenía que aparecer Trey Lyles en escena.

Inicio fulgurante del Real Madrid

El canadiense demostró por qué es uno de los candidatos a ser el 'MVP' de la presente Copa. Dos triples blancos llevaron su firma, el segundo sobre la bocina final del primer asalto y que sirvió para colocar un ya importante 28-12 en el electrónico. A Unicaja no le salía nada en ataque, y en defensa no lograba frenar al equipo de Scariolo.

Poco cambiaron las cosas en el segundo periodo. Dos aciertos exteriores de Webb y Tyler Kalinoski reducían la desventaja para los malagueños (30-18), pero el Real Madrid no tuvo excesivos problemas para salir de ese bache. Sumaban puntos prácticamente en cada ataque, y una acción de Abalde colocó el +20 (42-22) que se clavó en el corazón de los cajistas: solo había un equipo en pista.

Antes de marcharse a vestuarios, el Real Madrid bajó algo el pistón, pero los blancos se llevaron la primera mitad por K.O. (50-28). Unicaja estaba en la lona y debía reaccionar para no despedirse de la Copa el primer día. Pero no llegaron buenas noticias, más bien al contrario.

No hubo reacción alguna de Unicaja compatible con la idea de remontar. El Real Madrid siguió disponiendo de tiros cómodos, y Facundo Campazzo, Gabriel Deck o Sergio Llull decidieron unirse a la fiesta: un triple del balear y una penetración tras robo del alero argentino colocó el +31 en el electrónico. Quedaban 15 minutos, pero el encuentro ya estaba más que decidido para los blancos.

El Real Madrid, sin piedad

Ambos equipos bajaron el ritmo esperando el final del encuentro, pero todavía quedaban minutos por jugar. Los blancos llegaron a mandar por 35 tantos (69-34), pero Unicaja se apuntó un 4-10 antes de entrar al último periodo (73-44) gracias a un par de triples de Nihad Djedovic y de Chris Duarte.

El público del UCAM Murcia se hacía notar en el Roig Arena, mientras que el resto de aficionados decidía entretenerse haciendo la ola. En pista, la efectividad del Real Madrid no bajaba: a cuatro minutos y medio para el final, los de Scariolo dominaban por un rotundo 91-54.

Por momentos, el Real Madrid no estuvo lejos del +42, que es la máxima renta histórica de una victoria en Copa (Barça vs Tenerife, 2014). Pero al final, 100-70 para los blancos, que se medirán a Valencia Basket en busca de un billete para la gran final de domingo.