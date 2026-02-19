Una de las cúpulas más grandes de la cristiandad está en Madrid: solo puede visitarse gratis este día de la semana

Próxima al barrio de La Latina en Madrid, la basílica de San Francisco el Grande anunciaba el pasado diciembre a través de su cuenta oficial de Instagram que, debido a las recientes obras de restauración y conservación, sus puertas permanecerían cerradas para seguridad de todos. Realizadas de forma conjunta por la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación, Ciencia y Universidades) y la Obra Pía de los Santos Lugares a través de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, las obras tenían previsto finalizar a lo largo de las últimas semanas de febrero.

El andamio fue colocado bajo la cúpula para acceder al anillo de la linterna / Basílica de San Francisco el Grande

Con los parámetros y las pinturas murales de la Real Basílica como principal objetivo, pronto la cuenta oficial compartió a través de sus redes imágenes de los avances y la construcción de un gran andamio que se alzaba hasta su cúpula. Sin embargo, y como ya adelantaban algunos usuarios en la red social 'X', la basílica ha anunciado hoy que sus puertas volverían a abrirse para todos los madrileños, que podrán volver a disfrutar de la que es considerada la cuarta mayor cúpula de la cristiandad.

La cuarta cúpula más grande la cristiandad

Según cuenta la leyenda, sería el propio Francisco de Asís quien, a principios del siglo XIII, durante su estancia en Madrid en peregrinación a Santiago de Compostela, fundara un convento franciscano con apenas una humilde estancia de ramas y barro al lado de una ermita de dedicada a Santa María. Hoy, y tras albergar hasta tres templos previos a lo largo de los siglos, en este terreno se alza la Basílica de San Francisco el Grande, considerada Monumento Nacional desde 1980 y propiedad de la Obra Pía de los Santos Lugares.

Entre los aspectos más destacados de esta basílica, destaca su impresionante cúpula, conocida por ser la más grande de España y la cuarta de Europa, tan solo tras las de la basílica de San Pedro y el Panteón, ambas en Roma, y la de Santa María del Fiore, en Florencia.

Interior de la basílica de san Francisco el Grande de Madrid / Living Madrid

Además, la basílica resalta por su riqueza artística. En su interior, alberga una gran colección de cuadros de artistas españoles los siglos XVIII y XIX, como Goya, Zurbarán, Casto Plasencia, Francisco Jover, Martínez Cubells, José del Castillo, Moreno Carbonero, Eugenio Oliva, Menéndez Pidal, González Velázquez, Gregorio Ferro, Gaspar Crayer, Vicente Carducci, Antonio Carnicero, Alonso Cano o Lucas Jordán, así como destacadas esculturas realizadas en mármol blanco.

Bocetos de Francisco Jover para las santas y santos españoles / Navarro C. G. para “Los bocetos para la decoración de San Francisco el Grande (1880-1889)”

Seis capillas que le otorgaron su sobrenombre

La iglesia está conformada por una planta circular cubierta por esta gran cúpula de 33 metros de diámetro y 58 metros de altura, una capilla mayor y seis capillas cubiertas por cupulillas. Estas capillas construidas para el enterramiento de las familias Ruy González del Clavijo, Zapata, Luján, Luzón Vargas y Ramírez, serían lo que otorgaría a este templo de estilo gótico su sobrenombre, "el grande", debido a las inmensas donaciones de estas familias nobles madrileñas.

Planta definitiva de Fray Francisco Cabezas / Planoteca IPCE

Con seis esculturas sobre la fachada, sus vidrieras, el gran órgano del coro o los altares, este despliegue de arte y riqueza hacen de esta basílica uno de los más relevantes monumentos de Madrid que, tras reabrir sus puertas de nogal, espera ansiosa la llegada de los madrileños y turistas.

Noticias relacionadas

¿Cuándo visitarla gratis?

La basílica cuenta con su propio espacio de museo y cada jueves puede visitarse de forma gratuita. El resto de días, de martes a sábado, permanece abierta entre las 10:30 y las 14:30 horas y entre las 16:00 y las 18:30 horas, por un coste de 6 euros por persona. En el caso de ser menores de edad, pensionistas o grupos la entrada cuenta con una reducción: su coste queda en 3,50 euros.