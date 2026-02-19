Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SANIDAD EN MADRID

La planta farmacéutica de cápsulas blandas más grande de Europa abrirá en 2026 en Arganda

Cloverty ha invertido más de 50 millones de euros

El alcalde de Arganda, Alberto Escribano, supervisa las obras este febrero.

Efe

Arganda del Rey

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha asegurado que la planta farmacéutica de cápsulas blandas más grande de Europa, en la que se han invertido 50 millones de euros y que se instalará en el municipio madrileño, entra en la recta final.

El alcalde de la localidad, Alberto Escribano, ha asegurado que el complejo farmacéutico de la empresa Cloverty verá la luz este 2026, según ha recogido una nota publicada por el Consistorio argandeño.

El enclave estará destinado principalmente a uso tecnológico y experimental, y se estima que su actividad genere más de 200 puestos de trabajo. La factoría se convertirá en el laboratorio de cápsulas de gelatina blanda más grande de Europa.

"Apostamos firmemente hace dos años y medio por el desbloqueo de Cloverty y estamos a pocos meses de conseguir algo que parecía imposible porque, gracias al ambiente económico que hemos creado, cada vez más empresas eligen a Arganda del Rey para impulsar sus proyectos", ha señalado el regidor. 

