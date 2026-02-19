SANIDAD EN MADRID
La planta farmacéutica de cápsulas blandas más grande de Europa abrirá en 2026 en Arganda
Cloverty ha invertido más de 50 millones de euros
Efe
El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha asegurado que la planta farmacéutica de cápsulas blandas más grande de Europa, en la que se han invertido 50 millones de euros y que se instalará en el municipio madrileño, entra en la recta final.
El alcalde de la localidad, Alberto Escribano, ha asegurado que el complejo farmacéutico de la empresa Cloverty verá la luz este 2026, según ha recogido una nota publicada por el Consistorio argandeño.
El enclave estará destinado principalmente a uso tecnológico y experimental, y se estima que su actividad genere más de 200 puestos de trabajo. La factoría se convertirá en el laboratorio de cápsulas de gelatina blanda más grande de Europa.
"Apostamos firmemente hace dos años y medio por el desbloqueo de Cloverty y estamos a pocos meses de conseguir algo que parecía imposible porque, gracias al ambiente económico que hemos creado, cada vez más empresas eligen a Arganda del Rey para impulsar sus proyectos", ha señalado el regidor.
- Metro de Madrid pide civismo a los viajeros por una costumbre muy extendida: 'Viajarás con seguridad
- ¿Por qué se llama 'Los Pocholos' al grupo del que formaban parte los diputados del PP que han dimitido en Madrid?
- La Comunidad de Madrid destina 5,8 millones a la remodelación de la Avenida de España en Tres Cantos
- A la venta el piso más caro jamás anunciado en Madrid: 20,9 millones por 1.008 m² junto al Retiro
- Quién es Pablo Posse, el ingeniero aeroespacial que dimite como diputado del PP en la Asamblea de Madrid
- ¿Quién es Antonio Castillo Algarra, el mentor del grupo de 'Los Pocholos' cuya dimisión ha abierto una crisis en el Gobierno madrileño?
- EMT Madrid anuncia la emisión de nuevos billetes: integran dos de los modos de transportes más utilizados de la ciudad
- Este es el museo madrileño que figura en la lista de imprescindibles de 'The New York Times': escondido en uno de los rincones con más encanto de la capital