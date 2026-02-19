Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un motorista herido grave tras ser arrastrado por un turismo decenas de metros en Usera

La víctima presenta un traumatismo craneoencefálico severo en la cabeza y ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre

Servicios de Emergencia atendiendo al motorista atropellado.

EFE

Madrid

Un motorista de 24 años fue trasladado en estado grave en la noche de este miércoles tras ser arrastrado decenas de metros por un turismo en la avenida de Andalucía de Usera, en la capital.

"Nos hemos encontrado a un varón de 24 años con un traumatismo craneoencefálico severo en la cabeza en parada cardiorrespiratorio, la cuál hemos podido revertir en pocos minutos", aseguró Carlos Sánchez, supervisor SAMUR, en la red social 'X' de Emergencias Madrid.

"Al parecer ha sido arrastrada durante decenas de metros en los bajos del propio vehículo, los testigos han tenido que sacar a la persona de debajo", explicó Sánchez. El motorista, una vez estabilizado, ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre. El conductor del turismo tuvo que ser atendido por una psicóloga del SAMUR.

