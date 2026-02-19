La maternidad tardía manda en los nacimientos de Madrid: más madres de 40 que menores de 25

Las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los nacimientos en España durante 2025 revelan que la peligrosa tendencia a retrasar la edad de maternidad sigue creciendo, tanto a nivel nacional como en la Comunidad de Madrid. En total se han contabilizado el nacimiento de 321.164 niños en todo el año pasado, registrando el primer repunte de nacimientos en los últimos 10 años a pesar de que sea la tercera peor cifra desde que se inició la serie histórica del INE en 1941. Esto supone una caída del 23,5% en los nacimientos en la última década.

Sin embargo, el dato más preocupante es el aumento de la edad media a la que las mujeres tienen hijos ya que el 44% de los nacimientos registrados en la Comunidad de Madrid son de madres que superan los 35 años, una edad marcada como el límite de la fertilidad, ya que a partir de ahí las posibilidades de concebir disminuyen significativamente para la mujer. En el otro lado de la balanza, los nacimientos de madres menores de 30 años tan solo representan el 22,7% del total.

Analizando por edades, ya se producen más partos de madres de 40 años o más (el 11,8% del total) que de mujeres menores de 25 años (un 7,6%). Hace una década las madres de más de 40 años representaban únicamente un 7,8% de la totalidad.

La región lidera el aumento de nacimientos con una subida del 3,3%

La Comunidad de Madrid encabeza el ranking nacional de incremento de nacimientos en 2025. La región registró 52.450 alumbramientos, lo que supone un aumento del 3,3% respecto a 2024, según los datos del INE. Con este repunte, Madrid se sitúa por delante del País Vasco, que anotó una subida del 3%, y de la media nacional, que creció un 1%. En el lado contrario, los mayores descensos se produjeron en las ciudades autónomas de Melilla (-10,1%) y Ceuta (-6,6%), además de Islas Baleares, donde la caída fue del -2,6%.

En España hubo 321.164 nacimientos en 2025, lo que supone un ligero aumento del 1% respecto el año anterior, con 3.159 alumbramientos más. Se trata del primer repunte desde hace 10 años, por lo que se rompe la tendencia a la baja registrada en la última década. Pero el incremento es tan pequeño y el descenso tan acusado en los últimos años que en 2025 nacieron casi 100.000 bebés menos que hace 10 años (cuando hubo 420.290 nacimientos).

Noticias relacionadas

Solo en el mes de diciembre se contabilizaron 4.401 nacimientos en la región (2.155 niñas y 2.246 niños). En el conjunto del año, del total de 52.450 bebés nacidos en la Comunidad, 25.408 fueron niñas y 27.042 niños.