La artista que vive a la vista de todos: sola y encerrada en un escaparate del barrio de las Letras en Madrid

Hay quienes pasean inmersos en sus teléfonos y hay quienes aprecian cada detalle de las calles por las que pasean. El barrio de las letras de Madrid es uno de los rincones de la capital que guardan siglos de historia del que fue el hogar de algunos de los grandes de la literatura. Durante estos días, aquellos que paren a admirar los escaparates observarán algo inusual.

Parece impensable vivir encerrada en un lugar donde cualquier extraño puede observarte mientras realizas tus tareas más íntimas. Sin embargo, esto es una realidad para Mariam Bustos, la artista y actriz que lleva dentro de un local en pleno centro de la capital desde el pasado 7 de febrero. Esta paradoja se enmarca en el experimento 'Te doy mi vida', para profundizar en el miedo y la soledad.

Lleva doce días encerrada

Hoy es su decimosegundo día en un encierro que es total: sola y sin contacto al exterior, pero expuesta ante la mirada de los paseantes. Bustos, a sus 24 años, busca explorar las vulnerabilidades del ser humano y convertir el miedo y la fragilidad en una experiencia real. Los jueves, viernes y sábados a las ocho de la tarde realiza actividades breves y visibles desde el exterior en las que aborda distintos miedos presentes en la sociedad contemporánea como el abandono, la muerte o el paso del tiempo.

Una aventura en la que tan solo cuenta con lo necesario para subsistir: un colchón en el suelo, una cocina de camping, una nevera pequeña y materiales para leer, escribir y pintar.

Noticias relacionadas

Aquellos que no se puedan acercar a la calle Fúcar número 22, podrán seguir su experimento de forma online a través de su canal de YouTube. Así, Mariam Bustos cruza la línea que separa la vida privada de la exhibición con la transformación de un local en un laboratorio, donde lo pequeño de cada día se fusionará con el arte performativo en un ejercicio de propio conocimiento y honestidad. Será este domingo 22 de febrero el último día en el que Mariam continúe dentro de esas cuatro paredes.